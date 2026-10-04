Pablo Motos, sobre la paternidad: «Ni de coña tengo yo un delincuente enano por la casa»

Pablo Motos es, indiscutiblemente, uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla española. Cada noche, durante los últimos 20 años, ha sido el encargado de dirigir El Hormiguero. Un formato de entretenimiento que se emite en horario prime time y donde la audiencia tiene la oportunidad de desconectar, al menos durante una hora, de la rutina diaria. Una apuesta muy acertada con la que el valenciano ha logrado hacerse su propio hueco en la parrilla televisiva española. Y es que ya nos resultaría hasta raro no ver a Trancas y a Barrancas en televisión.

En lo profesional, son muchos los detalles que se conocen de la carrera de Pablo Motos, pero si nos embarcamos en temas más privados, su vida personal es un absoluto misterio. Y es que el comunicador ha dejado claro, en todo momento, que quiere mantener parte de su vida alejada del foco mediático. Por ello, es poca la información que se sabe de Laura Llopis, su mujer y compañera de trabajo. Y es que la pareja lleva años disfrutando de su matrimonio, ajenos a las cámaras. Pero, ¿por qué el presentador no ha querido tener hijos? Realizamos un repaso de lo que ha contado al respecto.

Pablo Motos, sobre ser padre: «Me insistían mi mujer y mis padres»

Pablo Motos nunca ha abordado nada relacionado con su vida privada de manera directa. Pero, durante la visita de Julio Iglesias Jr. al programa, abordó el tema de la paternidad. Así pues, el valenciano le preguntó al artista, de ahora 53 años, si no le habían presionado en alguna ocasión para ser padre. Tras responder a la cuestión, el invitado le devolvió la pregunta al presentador, de 61 años. «Yo cuando llegué ya había dos», le dijo.

De esta manera, el presentador de El Hormiguero ha contado que, cuando conoció a su mujer, ella ya era madre de dos niñas que había tenido con su anterior pareja. Laura y Cristina Correa son las hijas de Laura Llopis y tienen muy buena relación con el presentador. De hecho, ambas forman parte del equipo del programa de Antena 3.

Asimismo, Motos contó que, durante sus primeros años de relación, sí le llegaron a insinuar su tardanza para adentrarse en el mundo de la paternidad. «Tuve una etapa donde me insistían mi mujer y mis padres», dijo. «¿No vas a tener un pelirrojete?», comentó que le decían. Al respecto, apostó por sincerarse aplicando cierto humor. «Yo valoraba cómo había sido de niño y pensaba: ni de coña tengo yo un delincuente enano por la casa», comentó entre risas.

Tras ello, Pablo Motos no dio más detalles. Pero, claramente, su decisión de no ser padre sigue siendo tajante. El presentador disfruta de su vida de casado junto a su mujer y las hijas de ella, a las cuales quiere y les tiene tanto aprecio como si suyas fueran. Una vida muy reservada y alejada del panorama mediático desde el primer momento. Pues, incluso su boda fue en la más absoluta intimidad, yendo a los juzgados sin llamar la atención.