Un conductor borracho sin control embiste a un coche y acaba destrozando una parada de autobús en Palma

Un aparatoso accidente de tráfico registrado durante la madrugada de este domingo en Palma estuvo a punto de convertirse en una auténtica tragedia. Un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol acabó embistiendo con fuerza a un vehículo que transitaba y destrozó por completo una marquesina de autobús.

Además, la violencia de la colisión desencadenó una trayectoria fuera de control que terminó por destrozar el mobiliario urbano y alcanzar a varios turismos que se encontraban correctamente estacionados en la zona.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 1:15 horas de la noche, concretamente en la intersección de la calle Manacor con Patronato Obrero, a la altura del número 27. Por causas que la Policía Local de Palma ha procedido a esclarecer, el choque inicial entre ambos vehículos provocó que uno de ellos, una pequeña furgoneta, perdiera por completo la estabilidad y la dirección. El vehículo fuera de control invadió la acera y se llevó por delante una marquesina de autobús, derribando por completo la estructura metálica y de cristal debido al fuerte impacto.

Afortunadamente, en el momento preciso en que la furgoneta arrasó la parada, no había ninguna persona esperando la llegada del transporte público, una circunstancia providencial que evitó consecuencias físicas graves o lamentables daños personales entre los peatones.

Sin embargo, el recorrido del vehículo no concluyó al colisionar contra la parada. Tras invadir el espacio peatonal, la furgoneta continuó su marcha e impactó violentamente contra un turismo estacionado en la vía. Debido a la fuerza del golpe recibido, este segundo coche salió proyectado e impactó a su vez contra un cuarto vehículo que estaba aparcado justo delante.

En total, la aparatosa secuencia dejó un saldo de cuatro vehículos afectados o implicados y considerables daños materiales en la vía pública. Tras recibir las llamadas de alerta, varias patrullas de la Policía Local de Palma se desplazaron con rapidez hasta el lugar del siniestro para auxiliar en la emergencia, asegurar la zona e iniciar las correspondientes averiguaciones.

Al llegar al punto del accidente, los agentes de la autoridad localizaron a dos jóvenes de nacionalidad colombiana junto a los restos de los coches. Durante los primeros minutos de la intervención, la labor policial se centró en averiguar quién de los dos ocupantes se encontraba realmente al volante de la furgoneta en el instante de la colisión, ya que ninguno de los jóvenes reconoció inicialmente ser el responsable de la conducción.

Tras realizar las indagaciones pertinentes e identificar al causante directo del suceso, las fuerzas de seguridad procedieron a someterlo a la correspondiente prueba de alcoholemia. El test arrojó un resultado positivo que superaba ampliamente la tasa permitida por la legislación penal vigente. Por todo ello, las autoridades policiales han procedido a la imputación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.