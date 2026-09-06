Qué significa la frase de Sun Tzu, filósofo chino, en ‘El arte de la guerra’: «Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas»

El filósofo chino Sun Tzu dejó escritas frases magistrales que puedes aplicar en tu vida. En concreto, con El arte de la guerra dio varias lecciones de liderazgo y estrategia para que logres tus objetivos.

Algunos cometen el error de pensar que están anticuadas, pero lo cierto es que todavía son muy útiles. Es el caso de «Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas».

Y es que la cita célebre no sólo habla de guerra, sino de cómo entender los conflictos cotidianos, las negociaciones, los enfrentamientos en el trabajo o las decisiones complicadas. Con esta mentalidad, vas a aplicarla en tu vida y mejorar.

Qué significa la frase del filósofo chino Sun Tzu sobre usar al enemigo

«Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas» significa que la fuerza más eficaz no siempre sale de uno mismo. A veces aparece al entender las debilidades, errores o divisiones del adversario.

De hecho, la idea encaja con el tono general de El arte de la guerra, una obra atribuida tradicionalmente a Sun Tzu y centrada en vencer con inteligencia antes que con desgaste.

Realmente no se trata de atacar más fuerte, sino de observar mejor. Si el rival se precipita, su prisa puede derrotarlo. Si se confía demasiado, su exceso de seguridad puede abrir una puerta. Si depende de una sola ventaja, esa ventaja puede convertirse en su punto débil.

Lo revolucionario de la frase de Sun Tzu es que propone cambiar la forma en la que afrontamos una lucha. En vez de pensar sólo qué puedo hacer yo contra el enemigo, te obliga a mirar qué puede hacer el propio enemigo contra sí mismo.

Obviamente es un ejercicio mucho más difícil porque para hacerlo bien necesitas una paciencia enorme. De hecho, esta frialdad es esencial en un buen estratega.

Cómo aplicar la lección de Sun Tzu en ‘El arte de la guerra’ para ganar tus batallas

Debes tener en cuenta que aplicar esta enseñanza de Sun Tzu no es sinónimo ni de manipular ni de vivir desconfiando de todo el mundo. Entiéndela como una invitación a no reaccionar en caliente.

Por ejemplo, si alguien intenta provocarte, su impaciencia puede ser su debilidad. Responder con calma evita que te arrastre a su terreno y deja que su propio exceso lo retrate.

En el trabajo, puede servir para leer mejor los conflictos. Hay personas que se desgastan hablando demasiado, prometiendo más de lo que cumplen o compitiendo sin medir consecuencias. No siempre hace falta entrar en esa batalla.

Además, en el plano personal también te será de utilidad porque a veces el enemigo no es una persona, sino un hábito: el desorden, la ansiedad, la procrastinación, etc. Usarlo contra él significa detectar el patrón y ponerle límites.

Por ejemplo, si sabes que aplazas una tarea cuando la ves demasiado grande, puedes dividirla en pasos pequeños. La misma resistencia que antes te bloqueaba queda reducida porque ya no encuentra un muro enorme delante.

Por qué ‘El arte de la guerra’ sigue vigente 26 siglos después

El arte de la guerra no sólo es famoso por su relevancia histórica, sino que ha atraído a muchas personas por los consejos que da sobre estrategia y cómo aplicarlos en la vida.

La obra está organizada en trece capítulos y aborda cuestiones como la planificación, la logística, el terreno, la moral, las maniobras o el uso de espías.

Es decir, no es un manual moderno de gestión, pero muchas de sus ideas encajan a la perfección con problemas actuales.