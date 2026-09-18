Italia busca voluntarios para vivir gratis en un pueblo medieval a cambio de emprender una actividad empresarial allí y permanecer al menos 5 años

La posibilidad de vivir gratis en un pueblo medieval vuelve a circular noblemente por internet, y esta vez la propuesta llega desde Italia. ¿Es un intercambio de fin de semana? Para nada. ¿Y un voluntariado breve? Tampoco. Quien se anime deberá mudarse de verdad y quedarse allí durante años, además de poner en marcha un negocio propio en la localidad.

El municipio en cuestión es un pequeño pueblo de piedra en la región de Abruzzo, con apenas un centenar de vecinos y un paisaje que parece detenido en la Edad Media. La propuesta original, lanzada hace unos años, sigue generando titulares por sus cifras, aunque conviene revisar bien en qué estado se encuentra hoy antes de hacerse ilusiones.

¿Qué pueblo medieval de Italia ofrece vivir gratis a cambio de instalarse allí?

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, un pueblo fortificado de apenas 115 habitantes situado a los pies del macizo del Gran Sasso, en la provincia de L’Aquila, dentro de la región de Abruzzo.

Su ayuntamiento, entonces liderado por el alcalde Fabio Santavicca, ideó el programa para frenar el despoblamiento invernal de un lugar que se llena de turistas en verano y se queda prácticamente vacío el resto del año.

La propuesta incluye una vivienda en alquiler a precio simbólico y dos ayudas económicas no reembolsables: hasta 8.000 euros al año durante tres años para instalarse, y hasta 20.000 euros adicionales, en un solo pago, para poner en marcha un negocio propio en el pueblo.

Sumado todo, la cifra puede superar los 40.000 euros, cerca de los 52.500 dólares que citaron algunos medios.

¿Qué actividad empresarial hay que emprender para vivir gratis en un pueblo medieval como este?

Lo primero a remarcar es que el dinero no se entrega sin condiciones. Como se anticipó al principio, el ayuntamiento exige que los beneficiarios abran un negocio relacionado con sectores muy concretos, como el turismo, los deportes, la cultura, el mantenimiento del pueblo, una farmacia o la comercialización de productos locales.

La idea es que cada nuevo vecino aporte algo que el pueblo necesita para seguir funcionando durante todo el año, no solo en temporada alta.

El compromiso, además, no es simbólico: quien reciba las ayudas debe permanecer viviendo en Santo Stefano di Sessanio durante un mínimo de cinco años, con su negocio en marcha durante todo ese tiempo.

Abandonar antes de ese plazo puede implicar la obligación de devolver el dinero recibido, algo que conviene tener muy presente antes de presentar cualquier solicitud.

Requisitos para postularse y vivir gratis en un pueblo medieval de Abruzzo

Pueden presentarse personas de entre 18 y 40 años, tanto de nacionalidad italiana como ciudadanos de otros países de la Unión Europea o titulares de un permiso de residencia de larga duración.

Por su parte, los solicitantes italianos, además, deben proceder de localidades de más de 2.000 habitantes, un requisito pensado para atraer a gente acostumbrada a vivir en núcleos más grandes.

Cuando el ayuntamiento lanzó la convocatoria original, en octubre de 2020, recibió más de mil solicitudes en solo unas horas y llegó a superar las veinte mil consultas de todo el mundo en el plazo de un mes, según medios locales italianos. El interés, claramente, nunca fue el problema de esta iniciativa, sino la falta de plazas disponibles para tanta gente dispuesta a mudarse.

¿Dónde inscribirse y qué pasa hoy con esta propuesta?

La convocatoria que se hizo viral se abrió el 15 de octubre de 2020 y cerró el 15 de noviembre de ese mismo año, por lo que el formulario original ya no está disponible.

Al revisar la web del ayuntamiento, no aparece publicado ningún proceso de solicitud activo para 2026, aunque el municipio mantiene una sección de anuncios y convocatorias donde suele publicar este tipo de programas.

Quien quiera vivir gratis en Italia, en un pueblo medieval como este, y compruebe si el programa vuelve a abrirse, puede consultar directamente la sección de Concurso del Ayuntamiento de Santo Stefano di Sessanio, o escribir al correo [email protected].

Dicho todo esto, antes de hacer las maletas, conviene confirmar por esa vía si la convocatoria sigue vigente o si se prepara una nueva edición, en lugar de fiarse solo de lo que circula en redes sociales.