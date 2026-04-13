Italia busca voluntarios que sepan español para vivir sin pagar alojamiento y con trabajo asegurado

Italia siempre ha sido un destino deseado por todo el mundo por los monumentos y las ciudades icónicas que tiene, pero ahora quieren dar un paso más. Se están publicando propuestas que se adaptan a distintos perfiles y expectativas. Algunas experiencias duran apenas una semana, mientras que otras pueden extenderse hasta tres meses.

En estas oportunidades en el país transalpino, los voluntarios podrán aprender, colaborar y construir vínculos. A pesar de que parezca que puede sonar ideal, tiene varias condiciones. La mayoría de los programas exige ser mayor de edad y contar con conocimientos básicos de inglés, y en algunos casos también de italiano.

No todos los voluntariados son gratis. Algunas plataformas conectan a los participantes con los proyectos con costes, entre los 800 y 1200 euros, dependiendo de la duración y los servicios incluidos. Las postulaciones se realizan a través de plataformas especializadas que actualizan constantemente sus ofertas.