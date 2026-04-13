Italia

Italia busca voluntarios que sepan español para vivir sin pagar alojamiento y con trabajo asegurado

En estas oportunidades en el país transalpino, los voluntarios podrán aprender, colaborar y construir vínculos

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Coliseo romano

Italia siempre ha sido un destino deseado por todo el mundo por los monumentos y las ciudades icónicas que tiene, pero ahora quieren dar un paso más. Se están publicando propuestas que se adaptan a distintos perfiles y expectativas. Algunas experiencias duran apenas una semana, mientras que otras pueden extenderse hasta tres meses.

En estas oportunidades en el país transalpino, los voluntarios podrán aprender, colaborar y construir vínculos. A pesar de que parezca que puede sonar ideal, tiene varias condiciones. La mayoría de los programas exige ser mayor de edad y contar con conocimientos básicos de inglés, y en algunos casos también de italiano.

No todos los voluntariados son gratis. Algunas plataformas conectan a los participantes con los proyectos con costes, entre los 800 y 1200 euros, dependiendo de la duración y los servicios incluidos. Las postulaciones se realizan a través de plataformas especializadas que actualizan constantemente sus ofertas.

Coliseo Romano
Este es el secreto por el que el Coliseo Romano se mantiene en pie.

Trabajos que propone Italia

Estos son los trabajos que propone Italia: Conservación de fauna marina en el norte, donde los voluntarios colaboran con biólogos en el monitoreo de delfines y tortugas entre 1 y 2 semanas, y enseñanza de inglés en la capital para brindar educación a comunidades con acceso limitado, donde los voluntarios dictan clases y actividades educativas entre 2 y 12 semanas.

También hay opciones en el cuidado y protección de animales en refugios para quienes buscan una experiencia más práctica y emocional, ayudando en el mantenimiento y bienestar de animales. También hay vida comunitaria en una academia de yoga donde los voluntarios participan en el funcionamiento diario de centros de bienestar y también en el cuidado infantil con enfoque educativo.

En todas las ofertas, se incluye alojamiento, comidas, WiFi, formación, etc., y todas comparten el mismo principio: intercambiar tiempo y habilidades por una experiencia de vida completa dentro del país.

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