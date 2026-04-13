Italia busca voluntarios que sepan español para vivir sin pagar alojamiento y con trabajo asegurado
En estas oportunidades en el país transalpino, los voluntarios podrán aprender, colaborar y construir vínculos
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Italia siempre ha sido un destino deseado por todo el mundo por los monumentos y las ciudades icónicas que tiene, pero ahora quieren dar un paso más. Se están publicando propuestas que se adaptan a distintos perfiles y expectativas. Algunas experiencias duran apenas una semana, mientras que otras pueden extenderse hasta tres meses.
En estas oportunidades en el país transalpino, los voluntarios podrán aprender, colaborar y construir vínculos. A pesar de que parezca que puede sonar ideal, tiene varias condiciones. La mayoría de los programas exige ser mayor de edad y contar con conocimientos básicos de inglés, y en algunos casos también de italiano.
Trabajos que propone Italia
Estos son los trabajos que propone Italia: Conservación de fauna marina en el norte, donde los voluntarios colaboran con biólogos en el monitoreo de delfines y tortugas entre 1 y 2 semanas, y enseñanza de inglés en la capital para brindar educación a comunidades con acceso limitado, donde los voluntarios dictan clases y actividades educativas entre 2 y 12 semanas.
También hay opciones en el cuidado y protección de animales en refugios para quienes buscan una experiencia más práctica y emocional, ayudando en el mantenimiento y bienestar de animales. También hay vida comunitaria en una academia de yoga donde los voluntarios participan en el funcionamiento diario de centros de bienestar y también en el cuidado infantil con enfoque educativo.
En todas las ofertas, se incluye alojamiento, comidas, WiFi, formación, etc., y todas comparten el mismo principio: intercambiar tiempo y habilidades por una experiencia de vida completa dentro del país.
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