Cayó del cielo en Kenia un artefacto gigante: lo investigaron durante un año y aún no tienen respuestas

A finales de 2024, en una aldea de Kenia, pasó algo fuera de lo normal. Un objeto metálico de enormes dimensiones cayó del cielo sin previo aviso. En la zona de Mukuku se quedó un objeto de unas dimensiones que capturaron el interés de los expertos: alrededor de 2,5 metros de diámetro y un peso estimado de unos 500 kilogramos.

La policía intervino rápido, acordonando la zona y un equipo interinstitucional al frente, con la Agencia Espacial de Kenia (KSA), recuperó los restos para su análisis. 48 horas después, ofrecieron una explicación. El organismo informó que, según las primeras evaluaciones (conclusión parcial), la pieza era un fragmento de un objeto del espacio, en particular un anillo de separación de un cohete.

La agencia calificó el incidente de aislado y no vinculó el objeto a ningún cohete concreto. También se anunció la apertura de una investigación bajo los marcos legales internacionales que regulan estas actividades. A medida que pasaban los días, empezaban a haber interpretaciones y medios como Nation Africa apuntaron a una reclamación de compensación dirigida a India desde Kenia.

Una línea de investigación apunta a la etapa Centaur AC-167 del cohete Atlas II, lanzado en 2004 por la National Reconnaissance Office (NRO) de Estados Unidos. El componente habría permanecido en órbita durante dos décadas antes de reingresar a la atmósfera en 2024.

Following the discovery of a metallic fragment of a space object in Mukuku Village, Makueni County, the Kenya Space Agency has issued the following statement. Read more for details on the incident, preliminary findings, and next steps. pic.twitter.com/n8gsvoKku4 — Kenya Space Agency (@SpaceAgencyKE) January 1, 2025

Continuación de la investigación en Kenia

La KSA aseguró el 1 de enero de 2025 que sus expertos analizarían la pieza, identificarían al propietario y mantendrían informado al público sobre los siguientes pasos. Semanas después, Nation Africa confirmaba que la investigación se encontraba en una fase avanzada y que, una vez concluida, el caso se trasladaría al Ministerio de Exteriores para exigir responsabilidades al propietario.

Sin embargo, en la página oficial de comunicados de la agencia no figura una resolución posterior sobre Mukuku y, un año después, el fragmento no ha sido atribuido oficialmente, dejando un vacío abierto.