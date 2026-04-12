Miedo entre los biólogos: encuentran nidos de aves endémicas arrasados por roedores en menos de 24 horas

Las ratas se han convertido en una cuestión de estado en Hawái. Los biólogos están en alerta por la proliferación de roedores que ha acabado con poblaciones de aves endémicas y ha hecho que el archipiélago de Estados Unidos se haya declarado en «caída libre ecológica». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que han dicho los biólogos expertos sobre la situación de Hawái.

Los biólogos están en alerta en Hawái después de que una plaga de ratas haya causado la mayor crisis ecológica del archipiélago en años. Todo ello debido a que esta especie invasora de roedores está atacando los huevos y crías de las aves endémicas de la isla. Ante esta situación, las autoridades han comenzado una persecución con el objetivo de eliminar las ratas de la isla que están llevando al archipiélago a un problema ecológico de importancia.

Hawái siempre ha sido reconocido por los biólogos como uno de los laboratorios de evolución más importantes del mundo por las características naturales de este archipiélago ubicado en medio del océano Pacífico. Su aislamiento geográfico y actividad volcánica han hecho que las especies que llegaron en su día se hayan desarrollado sin competencia. Esto ha elevado la tasa de endemismo en esta isla, es decir, hay especies que sólo habitan en esta joya de la naturaleza.

Entre ellas, muchas son las aves que se han desarrollado durante miles de años en este archipiélago sin la presencia de mamíferos terrestres depredadores, lo que les ha hecho ser más vulnerables a la hora de poder enfrentarse a problemas que están surgiendo a día de hoy. Los roedores se han presentado como una especie invasora a través de una plaga que ha provocado una crisis ecológica en Hawái: están devastando todos los huevos y crías de las aves endémicas de la isla.

Los biólogos persiguen a las ratas en Hawái

Así que las ratas están aprovechando esta asimetría geológica para arrasar con todas las aves endémicas que aparecen por su paso. Una vez que los biólogos han dado con los restos y han encontrado dónde está el problema, se han puesto manos a la obra con el objetivo de cazar los roedores, abriendo otro debate: ¿es ético desde el punto de vista del bienestar animal? Hay que tener en cuenta que lo que antes era un hecho aislado ahora se ha convertido en tendencia y pone en peligro la evolución de las aves, que tienen ciclos de reproducción más lentos y no se recuperan rápido.

Para intentar dar con las ratas que están haciendo que Hawái entre en una crisis ecológica sin precedentes, los biólogos expertos en la materia han puesto sobre la mesa algunas estrategias para intentar dar caza a los ratones. Por ejemplo, se están aplicando algunas trampas mecánicas en la isla, se están monitorizando sus movimientos con cámaras, trampas y sensores e incluso se está acudiendo a la inteligencia artificial para dar con estos roedores en las islas de Oahu, Maui y la Isla Grande.

Esto supone una gran afrenta para un archipiélago que ha visto en los últimos meses cómo una especie invasora ha puesto en jaque a la biodiversidad de su tierra. Ahora el gran reto es intentar hacer que esta plaga no se incremente, teniendo en cuenta la habilidad de los roedores para esquivar trampas y aprender nuevas conductas con el paso del tiempo. Y también a reproducirse. El problema no es pequeño y los biólogos andan en alerta.