La UE lo confirma: están regalando viajes gratis por Europa éste verano si cumples estos requisitos

Los jóvenes de 18 años tendrán una nueva oportunidad de hacer viajes por Europa de manera gratis gracias a una nueva edición del programa DiscoverEU. La Comisión Europea ha ofertado este miércoles 40.000 billetes de tren totalmente gratuitos para que recorran y descubran el Viejo Continente durante un mes. La convocatoria se abrió el 8 de abril y se cerrará el 22 de este mes a las 12:00 horas.

Las personas nacidas entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 podrán optar a estos billetes, completando un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud y enseñando su DNI, pasaporte o permiso de residencia.

Los participantes deben ser ciudadanos o residentes de uno de los estados miembros de la Unión Europea, de los países y territorios de ultramar asociados a la Unión Europea o de los terceros países asociados al programa Erasmus+, entre los que están Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. Las personas con discapacidad, problemas de salud o procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos recibirán «apoyo adicional» (posibilidad de viajar con acompañantes o una financiación extraordinaria).

¿Cuándo son los viajes gratis?

Los seleccionados recibirán un bono de viaje con el que se podrán desplazar en tren. Si viven en islas o zonas remotas, podrán usar otros modos de transporte. También contarán con una tarjeta de descuentos DiscoverEU, para múltiples servicios como alojamiento, cultura, deporte o transporte local.

La gente podrá viajar hasta siete días durante un mes como máximo entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La Comisión Europea ha señalado que los ganadores podrán planificar sus propias rutas o inspirarse en itinerarios sugeridos, como la Ruta Cultural DiscoverEU, que combina destinos que combinan arquitectura, música, bellas artes o moda. Desde 2018, más de 1.9 millones de candidatos han solicitado 431.931 pases de viaje disponibles.