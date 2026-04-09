El ‘think tank’ que evalúa al Poder Judicial en la UE aconseja a España el modelo del PP: que los jueces elijan a los jueces

El think tank europeo que evalúa la calidad democrática de los países de la Unión aconseja a España tramitar una reforma de la ley del Poder Judicial para aplicar el modelo del PP, es decir, que los jueces elijan a los jueces. El informe considera que el modelo español responde a un «control partidista» de la justicia.

Publicado a finales de marzo, el Informe Liberties señala que España debería «adoptar un marco legal vinculante para despolitizar la gobernanza judicial mediante la reforma del proceso de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial».

Las más de veinte organizaciones no gubernamentales que firman este análisis apuntan que el modelo de elección de jueces «está politizado» y se debe «avanzar hacia un sistema en el que la mayoría de los miembros judiciales sean elegidos por sus pares». Desde el PP insisten: «Es el sistema que llevamos tiempo defendiendo: que los jueces elijan a los jueces».

Además, se propone que estos perfiles deben ser elegidos bajo «criterios objetivos, claros e introduciendo salvaguardas como periodos de reflexión», creando, de esta manera, un sistema «basado en el mérito», logrando «limitar la influencia partidista».

El modelo del PP en el Congreso

El Partido Popular ha registrado una Proposición de Ley para reformar la norma que regula al Poder Judicial. La intención de los populares es establecer que el Consejo General del Poder Judicial sea quien seleccione a los candidatos nacionales a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros órganos jurídicos internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.

Para el PP, que sea el Ejecutivo quien designe a los candidatos «sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea».

No es una crítica aislada

El informe, con una extensión de más de 800 páginas, es sólo la punta del iceberg. Otros organismos llevan años cuestionando el modelo de la justicia española.

Este sistema «enmienda las líneas maestras del Consejo de Europa para la selección de candidatos al TEDH», recuerdan los populares. El modo de elección también ha sido criticado en multitud de ocasiones por la propia Comisión Europea, a la que el informe insta a establecer una hoja de ruta clara para acompañar a España a establecer este nuevo modelo.

Muy crítica también se ha mostrado, en repetidas ocasiones, la Comisión de Venecia, que ha advertido que el sistema español «facilita el bloqueo institucional y no se alinea con los estándares de independencia».