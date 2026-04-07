Un informe pagado por la UE alerta de que el Gobierno se alinea con China para facilitar el acceso a chats privados

Un informe pagado por la Unión Europea alerta de la posición de España sobre la privacidad de los chats personales de los ciudadanos. El Informe Liberties señala que el Ejecutivo «ha defendido que los proveedores de estos servicios puedan desactivar el cifrado de extremo a extremo». Esta postura, según se esgrime en el documento, «alinea a España con regímenes autoritarios».

El cifrado de extremo a extremo es la barrera que garantiza que el emisor y el receptor de los mensajes sean los únicos que puedan leer una conversación. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez propone dar a las empresas la capacidad de desactivarlo. Dotarlas de esta función supondría, según el Supervisor Europeo de Protección de Datos, «poner en riesgo a periodistas, activistas y a víctimas de violencia de género».

El análisis participado por más de veinte organizaciones no gubernamentales va más allá y tilda la posición del Gobierno de Sánchez como «de las más hostiles de todos los Estados miembros». «Mientras otros países buscan un equilibrio entre seguridad y privacidad, España ha adoptado una postura ideológicamente opuesta a las comunicaciones cifradas», explica.

En el informe, de más de 800 páginas, se pone como ejemplo a países como Finlandia, Países Bajos o Alemania que «han mostrado sus reservas» a la implementación de este tipo de medidas que nacieron con la excusa de proteger a los menores en la red.

Sin embargo, por lo que ha apostado España, es por «debilitar el cifrado», una postura que Xnet, una de las organizaciones firmantes, equipara con el «régimen de vigilancia masiva al estilo de China, donde se utiliza la protección de los niños como excusa para controlar y acabar con la privacidad de la ciudadanía», critican.

Rechazo de los expertos y del TEDH

Los expertos sostienen que la implementación de estas medidas pondría en riesgo la seguridad de todo el sistema y de los usuarios. Además, insisten desde organizaciones como Xnet, que la tecnología que proponen usar «para escanear las comunicaciones sin romper el cifrado no existe, ni existirá jamás».

El Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también se han mostrado en contra. Para el Defensor del Pueblo, esta propuesta es un ejemplo de «mala administración» y el TEDH sentenció que «debilitar el cifrado viola el derecho humano a la intimidad y puede derivar en una vigilancia indiscriminada de conversaciones privadas».

Por estas razones y gracias al trabajo de las organizaciones en favor del respeto a la privacidad, ante la primera propuesta, se articuló una oposición férrea en contra del escaneado masivo, el debilitamiento de la seguridad o la verificación por edad, que fue aprobada por los siete grupos parlamentarios con representación en la Comisión de Libertades Civiles del Europarlamento.

Sin embargo, con la llegada de Bélgica a la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, se volvió a registrar con algunas modificaciones. Cambios que han sido calificados de «cosméticos» y que «en el fondo, cumplen con los mismos objetivos: acabar con la privacidad de los europeos», sentencian.