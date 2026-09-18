El BOE confirma el cambio de hora en España y pone fecha a la llegada del horario de invierno 2026: ¿Cuándo se atrasan los relojes?

Septiembre todavía deja días largos y muchas horas de luz, aunque las diferencias con julio o agosto empiezan a ser evidentes. Algo que notamos mucho más cada día y más si tenemos en cuenta que la fecha de inicio para el otoño está fijada para el 21 de septiembre. Es decir, que el verano se acerca a su final y, unas semanas después de que llegue oficialmente el otoño, tocará hacer algo que repetimos todos los años: cambiar la hora.

Y no será hasta finales de octubre. Primero entrará el otoño y todavía tendremos que esperar algo más de un mes para recuperar el horario de invierno. Será entonces cuando hagamos el movimiento contrario al de marzo. Si en primavera adelantamos una hora los relojes, esta vez habrá que retrasarlos. Y sí, es el cambio que nos deja dormir una hora más. En cuanto a la fecha concreta, no depende de una decisión que tenga que tomar ahora el Gobierno. Está publicada desde hace años en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el resto del calendario de cambios horarios hasta 2026. Y este año hay que quedarse con el domingo 25 de octubre y en concreto con la madrugada que va del sábado 24 al domingo 25.

Ya hay fecha a la llegada del horario de invierno 2026

Quienes vivan en la Península o Baleares tendrán que retrasar el reloj una hora cuando sean las 03:00. En ese momento volverán a ser las 02:00. La misma hora se vivirá dos veces y, por esa razón, el domingo tendrá 25 horas. En Canarias el reloj también retrocederá sesenta minutos, pero allí ocurrirá antes. A las 02:00 volverá a ser la 01:00. A partir de ese momento, España habrá dejado atrás el horario de verano.

Todo esto aparece en la Orden PCM/186/2022, publicada en el BOE el 15 de marzo de 2022. Fue la norma con la que se dio a conocer el calendario para los cinco años siguientes y en ella aparece el 25 de octubre de 2026 como fecha de finalización del horario de verano. Otra cosa es que tengamos que cambiar todos los relojes de casa uno por uno. El móvil seguramente marcará la hora correcta cuando nos despertemos, igual que el ordenador o la tableta. Los que pueden dar algún susto el domingo por la mañana son los aparatos que siguen dependiendo de nosotros como el despertador de siempre, un reloj de pared, algunos electrodomésticos o el reloj del coche.

El debate para acabar con el cambio de hora continúa

Ahora ya sabemos cuándo vamos a tener que cambiar al horario de invierno, pero cada vez que llega octubre (y también en marzo con el horario de verano) surge la misma pregunta: ¿hasta cuándo seguiremos cambiando los relojes? En 2026 tiene todavía más sentido plantearla porque el calendario publicado en el BOE en 2022 terminaba precisamente este año. Eso llevó a pensar que octubre podía marcar el último cambio, pero no es así. España pidió en 2025 que se retomara el debate en la Unión Europea. Pedro Sánchez defendió entonces la eliminación de los cambios de hora y aseguró que modificarlos dos veces al año apenas contribuye ya al ahorro energético. La propuesta era terminar con el sistema a partir de 2026, pero no parece que vaya a ser así.

El calendario, de momento, ha seguido adelante y el pasado 29 de marzo los relojes se adelantaron una hora y en octubre volverán a retrasarse. La normativa europea que regula el sistema continúa en vigor y fija el último domingo de marzo para el comienzo de la hora de verano y el último de octubre para su final. Y ya sabemos qué fechas se manejan para después. La Comisión Europea publicó este año el calendario correspondiente a 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031. Para el próximo año figuran el 28 de marzo y el 31 de octubre.

Esto no impide que el sistema pueda modificarse en el futuro. El debate político sigue abierto y España ha defendido que se elimine, pero a día de hoy no hay una decisión que convierta el cambio del próximo 25 de octubre en el último.

Qué vamos a notar a partir del 25 de octubre

El cambio se hará de madrugada, pero sus efectos se verán mucho mejor al día siguiente. Por la mañana tendremos luz antes y como no, también anochecerá antes según la hora que marque el reloj. Es probablemente lo que más se nota durante las primeras semanas. Salir de trabajar y encontrar que ya ha oscurecido, cuando poco tiempo antes todavía quedaban horas de luz, es uno de esos cambios que anuncian que el invierno está cada vez más cerca.

También habrá personas a las que les cueste unos días adaptarse. Quien se levanta, come y se acuesta prácticamente siempre a la misma hora puede que note más el cambio que alguien con horarios menos fijos. Al final sólo habremos movido el reloj sesenta minutos, pero nuestras rutinas no cambiarán automáticamente con él. Esta vez, al menos, esos sesenta minutos juegan a favor de quienes quieran aprovecharlos para dormir. El domingo 25 de octubre tendrá una hora más. En la Península y Baleares, a las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, a las 02:00 será de nuevo la 01:00. Una fecha que todavía queda algo lejos, pero que ya está confirmada en el calendario oficial.