El papel higiénico tiene los días contados y los expertos lo confirman: su sustituto es más eficaz y va a arrasar antes de que acabe 2026

Como todas las secciones dentro de una vivienda, el baño no está exento de los cambios debido a las innovaciones que van apareciendo y que modifican el día a día de los ciudadanos. En este punto, los inodoros inteligentes han dejado de ser algo ajeno a la realidad de los baños españoles y se han impuesto como una tendencia a nivel global en 2026.

La percepción española, por lo general, respecto a este tipo de inodoros era considerarlos un lujo excesivo y algo que solo se veía en hoteles de alta gama o de destinos exóticos. Actualmente, los podemos encontrar en hogares de todos los rincones del mundo debido a su mayor confort, eficiencia e higiene.

Funcionamiento y la razón de su expansión

Los washlets, como se les conoce internacionalmente, son originarios de Japón y su expansión avanza a pasos agigantados. Estos retretes combinan en una misma función el inodoro y el bidé con una tecnología punta de última generación que lleva la higiene personal a otro nivel.

Las características más significativas se encuentran en los sistemas de limpieza con agua regulable, que permiten regular la temperatura, la dirección del chorro y la presión a la que sale de forma personalizada. Funcionalidades como asientos calefactables, sensores que detectan la presencia humana o secado con aire caliente también están presentes.

El desarrollo de esta tecnología responde a un cambio a la hora de entender la higiene más personal, dirigido hacia hogares inteligentes, donde cada elemento tiene el fin de optimizar la experiencia del usuario. Diseñadores y arquitectos lo consideran como un elemento indispensable en toda vivienda moderna.

Ventajas de los inodoros inteligentes

Más allá de estar alineados con la tendencia y la visión futurista, los washlets ofrecen una excelente eficiencia y comodidad en el uso diario comparado con el inodoro tradicional. La automatización de las funcionalidades simplifica las rutinas, reduce la pérdida de tiempo al limpiarse manualmente y los sobresalientes materiales con los que cuentan ayudan a mantener una higiene óptima del dispositivo.

No obstante, la limpieza sigue siendo un elemento trascendental. A pesar de sus sistemas automáticos, es muy aconsejable implementar rutinas de desinfección para prevenir la aparición de malos olores y bacterias. Este tipo de tecnología tiene como objetivo proporcionar no solo una experiencia más higiénica, sino también más eficiente, cómoda y sustentable.

La sentencia de muerte al papel higiénico

El papel higiénico se ve, irremediablemente, condenado a su desaparición. Esta revolución que suponen los inodoros inteligentes pretende acabar con este método tradicional debido a que el agua consigue una limpieza más detallada que el papel.

Además de mejorar la higiene, esta tecnología disruptiva reduce el contacto de este agente externo e implica una alternativa menos perjudicial y natural para la piel. Muchos de estos modelos incorporan programas de autolimpieza y sistemas antibacterianos para aumentar el nivel sanitario. Y, desde una perspectiva medioambiental, se trata de una medida coherente con el compromiso de sostenibilidad.