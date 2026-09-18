La Universidad Isabel I se incorpora al Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, impulsa el Programa Interuniversitario de la Experiencia, una iniciativa dirigida a personas de 55 años o más, residentes en la Comunidad y orientada al aprendizaje continuo, el acceso a la cultura y la participación social.

Durante el curso 2026-2027, la Universidad Isabel I se incorpora por primera vez a su oferta formativa con el itinerario “Cultura, Ciencia y Sociedad”. La formación se impartirá de forma presencial en la sede de la Universidad en Burgos.

No será necesario contar con una titulación académica previa para participar. Además, de forma excepcional y siempre que queden plazas disponibles, podrán matricularse personas a partir de los 50 años.

Una experiencia para seguir aprendiendo y compartir

El programa está pensado para personas cuyo interés principal sea la formación cultural, la actualización de conocimientos, el desarrollo personal y el contacto social.

A lo largo del curso, las personas participantes podrán conocer temas vinculados con la salud, la tecnología, la cultura, la economía, el derecho y la seguridad, en un entorno universitario participativo y cercano.

“Nos sentimos muy satisfechos de haber sido invitados por la Junta de Castilla y León a formar parte de este programa. Queremos ofrecer un espacio universitario abierto a las personas mayores, en el que puedan seguir aprendiendo, compartir sus experiencias y disfrutar del conocimiento sin la presión de los exámenes”, señala Ana Cristina Pérez García, Vicerrectora de Ordenación Académica e Innovación Educativa.

El itinerario contará con 50 horas lectivas y 15 horas de actividades complementarias, que podrán incluir charlas, talleres, visitas y encuentros culturales o académicos.

Cinco áreas de conocimiento conectadas con la vida cotidiana

El alumnado abordará, desde una perspectiva divulgativa, participativa y cercana, diversos temas relacionados con la salud y el envejecimiento activo, la sociedad, el derecho y la economía cotidiana, la tecnología y la vida digital, la cultura, la comunicación y las manifestaciones artísticas, así como la seguridad y la convivencia.

Los contenidos, impartidos con la participación de las cinco facultades de la Universidad Isabel I, permitirán reflexionar sobre cuestiones presentes en la vida diaria y comprender mejor los cambios sociales y tecnológicos.

Clases presenciales en Burgos

Las clases comenzarán el 14 de octubre de 2026 y se impartirán los lunes y miércoles, de 10:30 a 12:00 horas, hasta mayo de 2027.

La metodología combinará las explicaciones del profesorado con debates, análisis de casos, actividades prácticas y dinámicas de grupo. Las sesiones tendrán un carácter divulgativo y participativo, y estarán adaptadas a los intereses y características del alumnado.

Matrícula abierta hasta finales de octubre

La matrícula tiene un coste total de 55,10 euros. Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 21 de septiembre hasta el 9 de octubre.

Para obtener información sobre el programa, la formación presencial y el proceso de matrícula, las personas interesadas pueden llamar al 947 671 731 o escribir un correo a [email protected]

Nunca es tarde para aprender, compartir y formar parte de la Universidad.