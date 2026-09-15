Cómo se escribe molesté o moleste

La lengua española puede resultar un tanto complicada cuando se trata de conjugar verbos en el pasado y en el presente de subjuntivo. Uno de los verbos que suelen generar cierta confusión es «molestar». En este artículo, vamos a aclarar en qué casos se escribe «molesté» y cuándo se escribe «moleste».

La confusión

Hay pequeños detalles ortográficos que parecen inofensivos hasta que una tilde mal colocada o ausente cambia por completo el sentido de lo que queríamos decir. Entre las dudas más frecuentes al redactar en castellano figura el uso de molesté frente a moleste. A primera vista, la diferencia se reduce a un palito inclinado sobre la última vocal, pero ese trazo marca una frontera radical entre el tiempo pretérito y la duda, el ruego o el mandato.

Para entender el dilema conviene viajar directamente a la raíz del verbo molestar. Se trata de una acción regular en su conjugación principal, aunque arrastra esa pequeña trampa gráfica que tantos dolores de cabeza provoca en correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y textos profesionales. Esa tilde final no es un capricho decorativo; cumple la función de desplazar el golpe de voz y situar la acción en un tiempo ya concluido.

El tiempo en pasado

Escribimos molesté con tilde aguda en la última sílaba cuando nos referimos a la primera persona del singular del pretérito perfecto simple, es decir, el pasado. Ocurre cuando el hablante ejecutó la acción de incomodar a alguien en un momento determinado del ayer. Ayer llamé tarde a mi vecino y temo que lo molesté. En esa frase, el pasado es un hecho consumado. No hay margen de hipótesis. Alguien hizo algo y el resultado quedó registrado en el tiempo pretérito.

El acento gráfico en la é resulta obligatorio porque se trata de una palabra aguda terminada en vocal, cumpliendo estrictamente con las normas generales de acentuación del español. Si omitiéramos esa tilde, el lector pronunciaría móleste con el acento en la penúltima sílaba, un término inexistente en nuestro diccionario, o lo confundiría de inmediato con la forma de subjuntivo.

Subjuntivo e imperativo

Ahí es precisamente donde entra en juego moleste sin tilde. Este término se desplaza por territorios muy diferentes, ligados al modo subjuntivo o al imperativo formal. Aparece con naturalidad cuando expresamos un deseo, una prohibición atenuada, una probabilidad o una orden dirigida a usted. Le ruego que no me moleste durante la reunión. O también: Dudo que este ruido le moleste al vecindario.

En estos contextos, el foco no recae sobre un hecho pasado y comprobable, sino sobre una posibilidad abierta, una eventualidad o una petición educada. El acento tónico recae de forma natural en la penúltima sílaba (mo-LÉS-te), tratándose de una voz llana terminada en vocal, lo cual exime por completo del uso de la tilde gráfica.

Cuidado con las herramientas de corrección

Quienes redactamos a diario sabemos que el ojo humano tiende a pasar por alto estas sutilezas cuando la pantalla parpadea con correcciones automáticas caprichosas. Los procesadores de textos a veces ignoran el contexto semántico y dejan pasar formas incorrectas porque ambas palabras existen en el idioma. Dejar que un cliente lea un mensaje donde se afirma que «ayer no moleste a nadie» cuando en realidad queríamos decir que «ayer no molesté a nadie» altera por completo el mensaje. En el primer caso estaríamos dando una orden extraña al pasado; en el segundo, confirmando una buena conducta.

Trucos para no equivocarse

La clave para no equivocarse radica en detenerse un segundo a pensar en el tiempo de la acción antes de pulsar la tecla. Si la molestia ocurrió ayer, la semana pasada o hace un año, el golpe de voz va al final y exige su marca gráfica. Si estamos pidiendo por favor que no se acerquen, expresando un temor sobre algo que podría suceder o dando una instrucción formal, la palabra viaja sin tilde, suave y llana. Al final, dominar este tipo de matices no depende de memorizar reglas áridas de manual escolar, sino de desarrollar un pequeño tic de atención consciente cada vez que los dedos se disponen a cerrar una frase.

El verbo molestar

El verbo «molestar» es un verbo regular que pertenece a la tercera conjugación. Su raíz es «molest-» y, como muchos otros verbos, varía en su terminación dependiendo del tiempo verbal y de la persona gramatical. Es importante seguir las reglas de ortografía.

Las diferencias

Molesté

La forma «molesté» corresponde a la primera persona del singular del pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Este tiempo verbal se utiliza para indicar acciones ya concluidas en el pasado. Por ejemplo:

– Ayer molesté a mi hermana con mis bromas pesadas.

– Cuando era niño, siempre molesté a mis compañeros de clase.

En estos ejemplos, se utiliza «molesté» para referirse a una acción pasada y concluida. Es importante tener en cuenta que esta forma verbal solo se utiliza en el pretérito indefinido y solo para la primera persona del singular.

Moleste

Por otro lado, la forma «moleste» corresponde a la tercera persona del singular del presente de subjuntivo. Este tiempo verbal se utiliza para expresar deseos, suposiciones o acciones hipotéticas. Por ejemplo:

– Ojalá que no moleste a mis vecinos con la música alta.

– Espero que no moleste si le pido un favor.

En estos ejemplos, se utiliza «moleste» para expresar un deseo o una suposición. Es importante destacar que esta forma verbal solo se utiliza en el presente de subjuntivo y solo para la tercera persona del singular.

Es común confundir estas dos formas verbales debido a su similitud fonética. Sin embargo, es importante recordar que tienen usos y tiempos diferentes. Para evitar errores, es recomendable prestar atención al contexto en el que se utiliza el verbo y al tiempo verbal que se requiere.

Frases según significado

Para poder entender mucho mejor este verbo y la forma de escribirse debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo molestar, de esta manera no volverás a equivocarte.

Hacer, alguien o algo, que una persona o un animal pierda la tranquilidad o el bienestar, obligándole a hacer algo que no desea, impidiéndole que lo realice cómodamente o causándole una impresión desagradable en los sentidos. Siempre me molesta cuando tengo trabajo, me desconcentra por completo con alguna de sus afirmaciones y luego resulta muy complicado reemprender mis tareas.

Hacer, alguien o algo, que a una persona le resulte incómodo, difícil o más difícil realizar algo. Dejar tus cosas en la entrada tiradas es algo que molesta, si no estuviera pendiente sería un auténtico caos esta casa, no puedes entrar de esta manera pensando que vives solo.

Con la norma aprendida, la definición y los ejemplos no podemos fallar, nunca volveremos a dudar a la hora de escribir molestan con o sin acento, se escribe sin acento.