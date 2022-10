¿Cómo se dice otoño en otros idiomas?

Comenzaremos por analizar el significado y origen de la palabra otoño, antes de pasar a su traducción a los diferentes idiomas. Etimológicamente este vocablo proviene del latín “autumnus” con el mismo significado. Pasaremos a conocer su significado de acuerdo a los diccionarios españoles: otoño se define como una estación, temporada o período anual, que en el término económicamente principia el equinoccio de la misma denominación y culmina en el solsticio de invierno. Época o espacio templado del año, que en el hemisferio boreal abarca desde septiembre a noviembre y en el sur de marzo a mayo. La palabra otoño también hace referencia a la segunda hierba o heno que producen los prados en la estación. El término otoñada se refiere a una abundancia de la tierra, ya que la estación es la época de cosechas y recolección de algunos productos como el maíz y los pastos que tienen una mayor fertilidad. Periodo de la vida humana que se declina a la culminación hacia la vejez.

Etimología y significados

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra otoño tiene un origen un poco confuso y hay varias teorías acerca del mismo. La corriente de expertos más numerosa es la que dice que procede del latín «Autumnus». Esta palabra latina tendría a su vez un origen en estas dos: ‘autus’ como significado de aumento, y ‘annus’ que vendría a ser año. ¿Por qué se incorpora la ‘ñ’ en español? Porque suele suceder así cuando tenemos que pronunciar el grupo de consonantes ‘mn’ o ‘nn’. Al final, en la pronunciación en español se dice ‘ñ’.

La palabra otoño tendría los matices de concepto de ‘plenitud del año’. Es por esta razón que también es aplicable a personas maduras, en la antesala de la tercera edad o lo que vendría a ser el invierno.

Otra corriente de especialistas opina que la palabra otoño tiene un origen etrusco, asociado a ‘vertumnus’. Así llamaban los etruscos a su Dios. Esta divinidad se entendía como un Dios de las estaciones y cambios de tiempo en el año. Era la personificación de la evolución de la vegetación, ciclogénesis, naturaleza de plantas, árboles y demás flora a lo largo del año. El pueblo etrusco estuvo en el centro de la península itálica aproximadamente sobre el año 1000 antes de Cristo.

Pasaremos a la traducción del término otoño a otros idiomas del mundo

Si quieres aprender aún más sobre esta palabra, te mostraremos a continuación cómo se dice otoño en otros idiomas.

Japonés 秋

Inglés autumn

Francés automne

Alemán Herbst

Holandés herfst

Italiano autunno

Polaco jesień

Rumano toamnă

Afrikáans herfs

Filipino taglagas

Turco sonbahar

Algunos ejemplos de su uso en distintos idiomas

Inglés

Autumn is a cold, windy season in this region.-Otoño es una temporada ventosa y fría en esta región.

Japonés

秋は私の好きな季節です。El otoño es mi estación favorita.

Francés

Les feuilles changent de couleur à l’automne.- Las hojas cambian de color en el otoño.

Alemán

Der Herbst sieht in dieser Landschaft mit all seinen Besonderheiten großartig aus.- El otoño se ve muy bien en este paisaje con todas sus peculiaridades.

Italiano

In autunno i frutti maturi sono ricchi di sostanze naturali.- En otoño, los frutos maduros son ricos en sustancias naturales.