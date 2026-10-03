El otoño, esa maravillosa estación del año en la que las hojas cambian de color, el aire se vuelve fresco y las noches se alargan. Es un momento mágico que nos invita a disfrutar de la belleza de la naturaleza y a prepararnos para la llegada del invierno. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se dice otoño en otros idiomas? Si eres un amante de los idiomas y te fascina descubrir nuevas palabras, este artículo es para ti. A continuación, te mostraremos cómo se dice otoño en diferentes lenguajes alrededor del mundo.

Etimología

Etimológicamente este vocablo proviene del latín “autumnus” con el mismo significado. Pasaremos a conocer su significado de acuerdo a los diccionarios españoles: otoño se define como una estación, temporada o período anual, que en el término económicamente principia el equinoccio de la misma denominación y culmina en el solsticio de invierno. Época o espacio templado del año, que en el hemisferio boreal abarca desde septiembre a noviembre y en el sur de marzo a mayo.

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra otoño tiene un origen un poco confuso y hay varias teorías acerca del mismo. La corriente de expertos más numerosa es la que dice que procede del latín «Autumnus». Esta palabra latina tendría a su vez un origen en estas dos: ‘autus’ como significado de aumento, y ‘annus’ que vendría a ser año. ¿Por qué se incorpora la ‘ñ’ en español? Porque suele suceder así cuando tenemos que pronunciar el grupo de consonantes ‘mn’ o ‘nn’. Al final, en la pronunciación en español se dice ‘ñ’.

La palabra otoño tendría los matices de concepto de ‘plenitud del año’. Es por esta razón que también es aplicable a personas maduras, en la antesala de la tercera edad o lo que vendría a ser el invierno.

Otra corriente de especialistas opina que la palabra otoño tiene un origen etrusco, asociado a ‘vertumnus’. Así llamaban los etruscos a su Dios. Esta divinidad se entendía como un Dios de las estaciones y cambios de tiempo en el año. Era la personificación de la evolución de la vegetación, ciclogénesis, naturaleza de plantas, árboles y demás flora a lo largo del año. El pueblo etrusco estuvo en el centro de la península itálica aproximadamente sobre el año 1000 antes de Cristo.

En la península ibérica este término suena redondo, un tanto sobrio, desprovisto de los aspavientos tropicales de la primavera o del vértigo estival. Sin embargo, cruzar los Pirineos cambia radicalmente la textura fonética. El francés automne mantiene la elegancia de la vieja raíz latina, pero la d y la n final se deslizan con una ligereza melancólica, casi como si el aire de los bulevares parisinos se hubiera colado de rondón en la morfología de la palabra.

Si uno viaja hacia las lenguas germánicas, la atmósfera se vuelve radicalmente terrenal. Ese mismo pragmatismo botánico se respira en el alemán Herbst. En inglés británico, el término tradicional es autumn, pero los estadounidenses prefieren abrigarse bajo el concepto de fall.

Un poco de análisis del concepto

Esta palabra, directa y visual, hunde sus raíces en la vieja costumbre de contemplar el desprendimiento de las hojas. No describe una estación abstracta ni un ciclo administrativo del calendario, sino un acto físico y cotidiano: el caer. Los árboles sueltan su lastre y el suelo se alfombra de crujidos secos.

Aunque hoy suene estrictamente a estación del año, su origen más remoto está emparentado con la cosecha y con el tiempo de recolectar los frutos antes de que la tierra se congele. Para un hablante germano, este periodo no evoca tanto una ensoñación poética como una despensa que debe llenarse a tiempo.

Otras lenguas

Las lenguas eslavas operan bajo otra lógica completamente distinta , mucho más pegada al calendario agrícola tradicional y al comportamiento de los campos. En ruso, por ejemplo, se dice osen. La sonoridad es breve, contundente, con una vocal inicial que parece abrirse paso entre la humedad matinal.

, mucho más pegada al calendario agrícola tradicional y al comportamiento de los campos. En ruso, por ejemplo, se dice osen. La sonoridad es breve, contundente, con una vocal inicial que parece abrirse paso entre la humedad matinal. En polaco nos encontramos con jesień , un término que comparte esa misma raíz eslava primordial, donde el tiempo ya no se mide por la caída de la hoja, sino por la transformación cromática de la tierra y la retirada lenta de los animales hacia sus refugios.

, un término que comparte esa misma raíz eslava primordial, donde el tiempo ya no se mide por la caída de la hoja, sino por la transformación cromática de la tierra y la retirada lenta de los animales hacia sus refugios. En el extremo opuesto del continente, el euskera nos regala udazkena . Su descomposición interna es fascinante para quien observa el idioma por dentro: se compone de uda, que significa verano, y azken, que señala el fin o el cabo de algo.

. Su descomposición interna es fascinante para quien observa el idioma por dentro: se compone de uda, que significa verano, y azken, que señala el fin o el cabo de algo. Algo similar ocurre en el extremo oriental de Europa con el húngaro y su ősz. Es una palabra breve, de una sola sílaba que concentra una enorme densidad acústica. Al pronunciarla, uno siente casi el crujir de un sarmiento seco bajo la bota.

Es una palabra breve, de una sola sílaba que concentra una enorme densidad acústica. Al pronunciarla, uno siente casi el crujir de un sarmiento seco bajo la bota. Fuera de Europa, el cambio de estación adquiere matices geográficos que a veces desmontan la rigidez de nuestros calendarios escolares. En Japón, el concepto de aki no solo alude a los meses templados que preceden a las nieves, sino que convive con una devoción casi cultural hacia el cambio de color de los arces, el famoso koyo.

que preceden a las nieves, sino que convive con una devoción casi cultural hacia el cambio de color de los arces, el famoso koyo. En el mundo árabe, al-harif conecta etimológicamente con las lluvias que empiezan a bañar la tierra sedienta tras los meses de fuego estival, vinculando la estación no al frío que viene, sino al agua que por fin repara el ciclo de la vida.

conecta etimológicamente con las lluvias que empiezan a bañar la tierra sedienta tras los meses de fuego estival, vinculando la estación no al frío que viene, sino al agua que por fin repara el ciclo de la vida. Al final, comprobar cómo se nombra este tiempo en media docena de idiomas revela que los seres humanos llevamos milenios mirando hacia los mismos árboles y sintiendo el mismo escalofrío leve al atardecer.

Otros idiomas europeos

Empecemos por el francés, una lengua romántica conocida por su belleza y elegancia. En francés, otoño se dice «automne» . Esta palabra evoca imágenes de paisajes pintorescos y hojas cayendo lentamente de los árboles. El otoño en Francia es especialmente hermoso, con sus viñedos llenos de uvas maduras y sus pueblos adornados con calabazas y flores de otoño.

. Esta palabra evoca imágenes de paisajes pintorescos y hojas cayendo lentamente de los árboles. El otoño en Francia es especialmente hermoso, con sus viñedos llenos de uvas maduras y sus pueblos adornados con calabazas y flores de otoño. En italiano, otra lengua romántica, otoño se dice «autunno». Al igual que en francés, esta palabra transmite una sensación de calidez y tranquilidad. El otoño en Italia es una época llena de festivales y celebraciones, donde las calles se llenan de música, comida deliciosa y vino tinto.

Otras lenguas del mundo