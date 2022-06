Aunque todos los años miles de personas comienzan a estudiar inglés, conscientes de lo importante que resulta saber hablar un segundo idioma, en realidad son pocos quienes logran dominarlo como es necesario para poder desenvolverse en cualquier situación. Tienes por fin los trucos para aprender ya inglés, según experta.

La profesional María G. Durán, a quien conocemos por su amplia participación dentro de las redes sociales, en cuentas como @mariaspeaksenglish, algunos de los errores frecuentes en inglés son fáciles de erradicar si prestamos atención a estos consejos.

Los trucos para aprender ya inglés

Tales trucos, recopilados varios en el libro “101 truquitos para speak english de una vez por todas”, pueden resumirse en varios iniciales, que son aquellos en los que vamos a centrarnos en estas próximas líneas para que no cometas muchos de los fallos más habituales al comunicarnos en inglés.

Recomendaciones para un inglés más inglés

Adiós al How are you?

La primera sugerencia de esta profesora es que abandonemos la obvia pregunta de introducción, así que debemos dejar de decir “how are you?” y reemplazarlo por otras buenas opciones, por ejemplo:

How are things going? = ¿Cómo va todo?

How have you been? = ¿Cómo has estado?

Long time no see! = ¡Cuánto tiempo!

What’s up? = ¿Qué hay?

How it’s going? = ¿Qué tal?

Al adoptar distintas formas de preguntarle a la otra persona cómo se encuentran, generaremos rápidamente la sensación de que dominamos más esta lengua, y ampliaremos el vocabulario.

Adiós al I’m fine, thank you

Y en el caso de alguien nos pregunte a nosotros cómo nos encontramos, también habrá que acostumbrarse, ya definitivamente, a dejar de lado el plano “I’m fine, thank you” para optar por otras alternativas:

So far so good! (¡Por ahora bien!)

I’m over the moon! (Loco de contento)

I can’t complain (No me puedo quejar)

I’ve been better (He estado mejor)

I’m alive! (Estoy vivo)

Adiós al You’re welcome

Por último, ya que vas a hacerle un favor a alguien, deberías tomarte la molestia de decírselo sin recurrir a la frase más trillada, que es You’re welcome, decantándote por algunas más atractivas:

It’s nothing! (No es nada)

Anytime! (Siempre que quieras)

Of course! (Por supuesto)

Don’t mention it! (No tienes que darlas)

It was my pleasure (Fue un placer)

Como puedes ver, no sólo hace falta saber hablar inglés sino además parecer que se habla inglés, porque quienes realmente manejan este idioma aprovechan su riqueza, y tú tienes que hacer lo mismo.