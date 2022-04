Los maestros de educación infantil y primaria son los profesionales que más enfermedades de la voz padecen. Así lo asegura una revisión de estudios realizada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra el próximo 16 de abril, y por el que los otorrinos españoles han organizado una serie de acciones en la Semana de la Voz. El lema de este año es «Eleva tu voz» y por ello la SEORL-CCC ha preparado varios vídeos con distintos profesionales de la voz que podrán verse en sus redes sociales para concienciar sobre qué ocurre en «5 segundos sin voz».

La disfonía afecta al 75% de los docentes en algún momento de sus vidas, según la guía Evaluación del paciente con disfonía, elaborada por la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC. Pese a que las recomendaciones científicas apuestan por realizar programas de formación vocal para estos profesionales, no llegan a implementarse.

«Los problemas de la voz son habituales en profesionales de la voz cantada o hablada, pero son conscientes de ello y se forman para intentar evitarlos. Sin embargo, en otras ocupaciones como los profesores, monitores de gimnasio o los teleoperadores, no existe la formación en técnicas vocales, por lo que están muy expuestos a molestias que afectan a su calidad de vida y pueden provocar muchas bajas laborales», explica el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la Comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

A la falta de formación, se une también que este tipo de profesionales no acuden al otorrinolaringólogo al sufrir estas molestias. Una de cada 13 personas sufre trastornos de la voz, pero la mayoría no se tratan adecuadamente, según estimaciones de la SEORL-CCC. Un estudio neozelandés en el que participaron más de 1800 profesores, indica que solo el 38% de los maestros de primaria y secundaria con problemas crónicos de la voz visitan la consulta de Otorrinolaringología. «La voz es la principal herramienta para desarrollar las relaciones personales y sociales. Debemos cuidarla y prestar atención ante cualquier alteración, Quienes trabajan con la voz, deben acudir a un especialista si padecen una ronquera que dure más de 15 días», apunta el doctor Casado.

Hábitos para cuidar la voz

El ruido en el aula y el hecho de no tener pausas son los principales motivos por los que los maestros de cursos inferiores sufren más problemas de la voz que los de enseñanzas superiores, advierte otra investigación publicada en Journal of voice. Además, los maestros notan los efectos del abuso vocal con solo una semana de impartir clases, según otro estudio. «Se debe descansar la voz haciendo períodos de silencios de 15-20 minutos 2 o 3 veces al día, limitar en la medida de lo posible el uso del teléfono, y no hablar más de 4 horas seguidas ni cantar más de 2. Esto es especialmente importante en profesionales como los profesores, locutores de radio, cantantes, actores, teleoperadores», indica este experto.

Por otra parte, la SEORL-CCC ha presentado la iniciativa «5 segundos sin voz», una campaña en redes sociales para concienciar sobre lo que significa perder la voz en la que participan los cantantes Leiva, Antonio Carmona, Miguel Ríos, o Álvaro Urquijo; los actores Carlos Chamarro y Claudio Serrano; o los periodistas Nieves Herrero, Manolo Lama o Pilar García Muñiz, entre otros. En la presentación han participado el actor Ángel Garó; la cantante Jana Gómez; el locutor de radio Juan Pablo Ordúñez «El Pirata»; la cantante, actriz y coach vocal Mamen Márquez; y los doctores Casado y Pedro Cabrera, presidente y vocal, respectivamente, de la comisión de Laringología, Voz, Foniatría y Deglución de la SEORL-CCC.

El Día Mundial de la Voz se celebra con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los cuidados de la voz y las distintas patologías que pueden afectar a las cuerdas vocales. Su celebración se inició en 1999 por iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología y en España está coordinado por la SEORL-CCC.