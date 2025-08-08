Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un factor de riesgo es cualquier circunstancia que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Algunos, como la edad, la raza o la genética, no se pueden modificar. Sin embargo, otros como los relacionados con el estilo de vida y la salud general, que sí pueden cambiar, tal y como detallan desde la Clínica Mayo. En el caso de la demencia, aunque la edad avanzada sigue siendo el principal factor de riesgo, cada vez más estudios destacan el papel de la conducta individual proactiva para retrasar su aparición y prevenirla.

Desde la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) explican que hay factores como la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo que se asocian con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Controlar estos factores puede ayudar a mantener un cerebro saludable y reducir la posibilidad de sufrir demencia en etapas avanzadas de la vida.

Prevenir la demencia a cualquier edad

Lo más esperanzador es que nunca es tarde, ni demasiado pronto, para empezar a cuidar nuestro cerebro. El epidemiólogo Michael Fang, de la Universidad Johns Hopkins es experto en demencia y en su última investigación explica que «puede que no podamos evitar todos los casos de demencia, pero sí podemos reducir significativamente su aparición y retrasar su impacto».

Los datos de su investigación demuestran que las tasas de demencia por edad han disminuido en las últimas décadas, gracias a una mejor educación, control de enfermedades crónicas y hábitos más saludables. Esto significa que, aunque vivamos más años, lo que naturalmente eleva el riesgo, también estamos ganando herramientas para envejecer mejor. “Comprender el riesgo de demencia a lo largo de la vida puede informar la planificación de la salud pública y mejorar la participación del paciente en la prevención”, concluye el investigador.

Cambios pequeños, grandes beneficios

La evidencia más prometedora hasta la fecha señala tres pilares clave para reducir el riesgo de demencia: actividad física, control de la presión arterial y estimulación cognitiva. Aunque aún no se puede afirmar que estos cambios previenen por completo la enfermedad, su potencial es suficiente como para seguir investigando. Desde la Clínica Mayo nos ofrecen el decálogo fundamental para reducir los factores de riesgo modificables: