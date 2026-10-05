Tras lo ocurrido el pasado viernes en el capítulo 498, esta semana en Valle Salvaje se cruzan dos frentes. En la Casa Grande, Manuela intenta sostener una mentira que ya empieza a deshacerse, y en la Casa Pequeña, Victoria y Mercedes se juegan su futuro con una oferta a Enriqueta que nadie esperaba. Entre medias, Rosalía se ve cada vez más desbordada por lo que siente por Rafael. Te contamos todo lo que pasará en los próximos días en la serie de las tardes de TVE.

Lunes 5 de octubre (capítulo 499)

Manuela se recrea ante Luisa tras la ruptura con Alejo, mientras José Luis acusa a su hijo de buscar a Adriana en Rosalía. Viendo sufrir a Mercedes, Victoria toma una decisión que puede cambiarlo todo, aunque queda por ver si mantendrá su palabra.

Martes 6 de octubre (capítulo 500)

Victoria y Mercedes lanzan a Enriqueta una oferta inesperada a cambio del dinero que esta les exige. Por su parte, Alejo y Luisa deciden desenmascarar a Manuela, aunque su plan puede volverse en su contra.

Miércoles 7 de octubre (capítulo 501)

Descubierta, Manuela actuará en consecuencia. Enriqueta, por su parte, califica de locura el plan de Victoria y Mercedes, que pasa por que ella se case con José Luis. Mientras tanto, Hernando propone a su amigo un nuevo golpe contra Rafael.

Jueves 8 de octubre (capítulo 502)

Enriqueta deja volar su imaginación ante la idea de casarse con José Luis y comparte su plan con Braulio. En él busca consuelo Manuela, que le confiesa ser incapaz de contarle la verdad a su padre. En cuanto a Rosalía, un encontronazo con José Luis activa las alarmas del duque.

Viernes 9 de octubre (capítulo 503)

Manuela se queda sin salida ante la dura reacción de su padre. Ajenos a todo, Alejo propone a Luisa adelantar su boda. Y Rosalía, desbordada por lo que siente por Rafael, se rompe con su hermana.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM nos parece que el plan de Victoria y Mercedes es el movimiento más arriesgado de la semana. Proponer que Enriqueta se case con José Luis tiene lógica sobre en un principio, porque la mantendría ocupada y lejos del dinero, pero también puede darle más poder dentro de la familia del que ya tiene. Y a Manuela le queda poco margen: cuando Alejo y Luisa adelantan su boda sin saber nada, el castigo de su padre se le va a juntar con la humillación pública.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1.