¿Cómo se escribe, ti o tí?

La tilde es una herramienta que tiene algunas funciones en el español. Una de las más importantes es la de ayudar a diferenciar algunas palabras que se escriben igual, pero tiene diferente entonación y significado. En los pronombres es común ver esto, por ejemplo, en casos como tú y tu, él y el o mí y mi. Sin embargo, en esta ocasión solo existe la palabra ti, por lo que no es necesario añadir una tilde y tí es incorrecta.

Esto quiere decir que no existe otra palabra que se escriba así y que cause confusión. Por lo tanto, la tilde o acento diacrítico, que es como se le llama cuando realiza está función, no tiene razón de ponerse.

El significado del pronombre ti

Como se dijo anteriormente, ti es un pronombre, es de categoría reflexiva, lo que quiere decir que se usa para decir que la acción va dirigida al sujeto. Es la forma de la segunda persona del singular (tú) que se utiliza cuando va después de una preposición, por ejemplo: para ti, a ti, ante ti, desde ti, por ti, de ti, etcétera.

El error de acentuar tí

Es más común de lo que se puede pensar el error de escribir tí. Este tiene una explicación muy simple, es una palabra tónica, es decir que en su pronunciación sí cuenta con una acentuación. Esto provoca que algunas personas, guiándose por cómo se dice la palabra, la escriban con tilde erróneamente.

Afortunadamente, la regla ortográfica que ayuda a dejar de cometer este error también es muy simple. La regla dice que las palabras monosílabas no se deben acentuar nunca, a menos que sea para diferenciarla de otra palabra. Y como ya se dijo, no existe otra palabra que confunda el uso de ti, así que debe cumplir con la regla de las palabras de una sílaba.

Mi sí que se puede acentuar, pero ti no

Como estamos viendo, la tilde en español se utiliza la tilde para remarcar a la sílaba que se pronuncia con un acento. En el caso de las palabras monosílabas, se escriben de forma general sin acento. Se trata de una especie de principio de economía, que rechaza tildes innecesarias.

A pesar de esta regla general, hay algunos monosílabos que utilizamos en nuestro día a día y que sí se escriben con tilde. Es el caso de mí, cuya tilde se llama diacrítica. Su función es la distinguir palabras de una forma idéntica. Mí con tilde es un pronombre personal tónico de la primera persona del singular, mientras que mi sin tilde es un posesivo átono, que no lleva tilde.

Volvamos a ti

Con todo ello, este pronombre tónico ti no debe tildarse por una simple razón: la tilde ahí no está justificada porque no existe otra palabra idéntica, pero átona, de la que deba distinguirse. En este caso, pues, la asimetría es la solución correcta: