Quién es Brian Pérez, el azafato que sustituye a Laura Moure en ‘La ruleta de la suerte’

La Ruleta de la Suerte está viviendo una nueva etapa en su historia. Tal y como se ha informado, Brian Pérez es el nuevo azafato del formato. Por primera vez, un hombre será el encargado de ponerse al lado de la gran pantalla para seleccionar las casillas y las letras. Una incorporación al equipo donde el catalán se presenta como el sustituto de Laura Moure, que ha cogido la baja por maternidad. Por lo tanto, en estos meses alejada del formato, el joven ha sido elegido para llevar a cabo su trabajo en su ausencia. Pero, ¿qué es lo que se sabe del copresentador? Realizamos un repaso.

Brian Pérez es un joven nacido en Castelldefels, pero residente en Madrid. Tiene 30 años y siempre ha confesado ser un fiel seguidor de La Ruleta de la Suerte. De hecho, fue el pasado mes de diciembre cuando acudió como público y le contó a Jorge Fernández que uno de sus sueños era hacer la labor de Laura Moure. Tras mostrar que no lo hacía nada mal, parece ser que la organización se quedó con su nombre. Por ello, con la marcha temporal de la copresentadora, le han elegido para formar parte de este gran paso.

El lado más profesional de Brian Pérez

Según se ha podido saber, durante su trayectoria profesional ha estado fuertemente ligado al mundo de la imagen y la moda. Asimismo, ha realizado figuración, modelaje y publicidad. Todo ello sumado al hecho de que lleva casi nueve años trabajando en el sector de la belleza.

Ahora, este martes 22 de septiembre, da el gran salto a la televisión y lo hace como copresentador del programa que tantas veces vio desde casa, La Ruleta de la Suerte. «Han sido meses de nervios, aprendizaje, ilusiones…», comenta en su cuenta de Instagram. Y es que Brian Pérez está viviendo esta nueva etapa profesional como la gran oportunidad laboral que estaba esperando.

Respecto a la marcha de Laura Moure, el joven ha querido dedicarle unas palabras en sus stories de Instagram. «¡Qué belleza es @laumou, tanto por dentro como por fuera! Y todo lo fuerte que es por aguantar hasta el último momento con Zoe en su barriguita. Disfruta muchísimo de esta etapa tan especial y bonita. ¡Te lo mereces!», escribe.

El lado más personal de Brian Pérez

En plataformas como Instagram, Brian Pérez cuenta con más de 3.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con moda, deporte y viajes. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el joven se encuentra en pareja o soltero. En sus redes sociales no comparte ningún contenido relacionado con su vida privada. Por lo tanto, por el momento, es un absoluto misterio.