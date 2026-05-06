El pasado mes de marzo, Laura Moure sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar una noticia verdaderamente sorprendente, a la par que inesperada para todos ellos. ¿A qué nos referimos, exactamente? A su embarazo. A través de un emotivo post con numerosas imágenes sobre este proceso, la azafata de La ruleta de la suerte confirmó la noticia: «¡Ya sé que muchos os habéis dado cuenta ya! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! No lo había comunicado antes porque, como sabéis, existe un tiempo de prudencia… ¡¡¡Necesitaba estar segura de que todo iba a ir bien!!!», comenzó explicando. Y añadió: «La barriguita se ha asomado muy rápido y ha sido difícil disimular».

Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «He estado algo desaparecida, pero no me encontraba nada, nada bien… Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño y me encuentro mucho mejor». Lejos de que todo quede ahí, Laura Moure aprovechó esta publicación en su Instagram para dar a conocer no solamente el sexo de su bebé, sino también el nombre que ella y su pareja habían escogido: «¡¡No podemos estar más felices!! Os presento a la pequeña Zoe. ¡¡Está creciendo de maravilla!!». Además, se animó a dar a conocer la fecha en la que está previsto el parto, y es en agosto: «¡¡¡Deseando que llegue el veranoooooo!!! ¡Un abrazo muy fuerte a todos! Os quiero mucho».

Es importante tener en cuenta que, hace tan sólo unos días, en el especial de La ruleta de la suerte por el Día de la Madre, Jorge Fernández aprovechó la ocasión para felicitar a la concursante del atril azul y a la azafata del exitoso programa: «A ti, Begoña, por el Día de la Madre… ¡Y a ti también, compi, que te queda cada vez menos ya!», expresó el presentador. «Ya casi es, ¡felicidades!», alcanzó a decir Moure.

Laura Moure da más detalles sobre su embarazo: «Llevaba tiempo buscándolo»

En una entrevista para los compañeros de Antena 3, la compañera de Jorge Fernández en La ruleta de la suerte desveló, entre otras cuestiones, cómo fue el momento en el que descubrió que estaba embarazada: «Precioso. Pero vamos, que llevaba tiempo buscándolo. Muy feliz, muy guay».

En cuanto a la primera persona a la que dio la noticia, aseguró que «tardó mucho en decírselo a nadie», aunque también desveló lo siguiente: «Me enteré en Nochebuena, entonces no hizo falta llamar a nadie, tenía a todo el mundo a mi lado».

Por si fuera poco, hizo una confesión respecto a la elección del nombre: «Tenía varias opciones, tanto de niño como de niña, y ese nos gustó mucho a los dos y teníamos que estar de acuerdo los dos, que era lo importante». Y añadió: «Es bonito, me gusta cómo suena, es corito, y ya está. Zoe, ¡es bonito!», exclamó.

Además, explicó cómo está viviendo esta nueva etapa en La ruleta de la suerte: «Es maravilloso porque encima voy en planito, voy super cómoda, recibo el cariño de todo el equipo que, si ya siempre son intensos y cariñosos, pues ahora me tienen en palmitas y me cuidan un montón. Entonces yo estoy aquí feliz, yo siempre estoy feliz aquí».

Lejos de que todo quede ahí, Moure se pronunció sobre cómo será compaginar la maternidad con su trabajo en La ruleta de la suerte: «Sobre todo cansado, ¿no? No sé decirte, yo voy a dejar un poco que… como venga. Yo creo que un poco nos pasa a todas cuando somos primerizas, ¿no? No sabemos muy bien… Sabemos que vamos a dormir poco y sabemos que va a ser muy bonito y que va a haber muchísimo amor. Así que lo llevaremos seguramente muy bien».