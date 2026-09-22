¿Por qué Laura Moure ha desaparecido de ‘La ruleta de la suerte’? Los motivos

Laura Moure, la azafata del programa La Ruleta de la Suerte, ha anunciado su ‘adiós’ al programa presentado por Jorge Fernández, que sigue siendo uno de los más vistos de Antena 3 cada día. La responsable de destapar todas y cada una de las letras de los paneles es parte indispensable, por lo que su falta se notará desde el 22 de septiembre de 2026, primer día en el que ya no estará. Esta marcha, por suerte, no es definitiva y está provocada por una noticia muy buena: ha sido mamá. Debido a que el concurso graba programas con mucha antelación, la presentadora dio a luz hace ya varios días, pero la magia de la tele ha provocado que esté en las pantallas durante varios días más tras ser mamá.

«Habéis estado desde Navidad las dos con nosotros»: la despedida de Jorge Fernández

Moure aterrizó en el formato allá por 2015, y este parón será el periodo más largo que ha pasado alejada del programa desde que llegó a él, puesto que no ha faltado a ningún programa. Debido al gran momento que se estaba a punto de vivir, Jorge Fernández quiso dedicar unos minutos a darle una despedida temporal, con un ramo de flores: «Esto es para Zoe —que así se llama la pequeña— y para ti, que has estado con nosotros desde que te quedaste embarazada. Habéis estado desde Navidad las dos con nosotros», comenzó el presentador.

«Mañana Laura no va a venir ya, no va a estar con nosotros, pero la esperaremos aquí con los brazos abiertos como siempre, porque ya sabes que todo el equipo te quiere mucho y te estaremos esperando aquí». Moure, con el ramo entre las manos, apenas pudo responder entre la emoción: «Yo también os echaré mucho de menos», decía.

Pese a la emoción, lo cierto es que no aclaraban que la ausencia de Moure será temporal, que durará el tiempo de su baja maternal. Debido a que su ausencia será de unos meses, el programa tendrá desde el 22 de septiembre a su sustituto.

El lugar de Laura lo ocupará por primera vez un hombre, signo de que los tiempos cambian, puesto que en La Ruleta de la Suerte siempre el puesto para descubrir las letras del panel lo había ocupado una mujer —primero Paloma López y Laura Moure desde 2015—. El elegido es Brian, un joven que participó como concursante a finales de 2025 y que, desde este mismo martes, pasa a formar parte de la historia del formato como su primer azafato masculino.

¿Cuánto dura la baja por maternidad en España y cuánto se cobra?

Según la normativa vigente en 2026, tras la última actualización del Estatuto de los Trabajadores derivada del Real Decreto-ley 9/2025, la prestación por nacimiento y cuidado de menor se ha ampliado hasta las 19 semanas para cada progenitor, un derecho individual e intransferible que no puede cederse a la otra persona. De esas 19 semanas, las seis primeras son de disfrute obligatorio e ininterrumpido inmediatamente después del parto, mientras que las 11 siguientes se pueden repartir libremente, de forma consecutiva o no, hasta que el menor cumpla 12 meses.

Las dos últimas semanas quedan en reserva y pueden disfrutarse en cualquier momento hasta que el hijo cumpla 8 años. Durante todo ese periodo, la trabajadora cobra el 100% de su base reguladora. Se trata de un pago que corre a cargo de la Seguridad Social y no de la empresa y que, en casos de parto prematuro con hospitalización del bebé, puede llegar a ampliarse hasta 13 semanas adicionales.

Los mismos derechos para autónomas y trabajadoras por cuenta ajena

No hay constancia pública de si Laura Moure está contratada por Atresmedia como trabajadora por cuenta ajena o si presta sus servicios como autónoma, algo habitual entre muchos rostros de la televisión. En cualquier caso, no existe diferencia en sus derechos: la ley reconoce exactamente las mismas 19 semanas y la misma prestación del 100% de la base reguladora tanto para quienes están dadas de alta en el régimen general como para las autónomas inscritas en el RETA, siempre que cumplan los requisitos mínimos de cotización exigidos. Las autónomas, además, tienen derecho a un permiso de lactancia adicional hasta que el bebé cumple nueve meses, también retribuido al 100% de su base de cotización.

Precisamente por tratarse de un derecho individual e intransferible, el hecho de que Laura Moure esté casada con Kiko Chica no implica que pueda compartir con él sus semanas de baja: cada progenitor dispone de sus propias 19 semanas, de manera independiente. Eso sí, ambos pueden organizarse para repartirse el cuidado de la pequeña Zoe disfrutando de sus respectivos permisos de forma simultánea durante las primeras semanas, o de manera escalonada más adelante, alargando así el tiempo total en que la niña esté acompañada por alguno de sus dos padres durante su primer año de vida.

Eso sí, hay que aclarar que los horarios de trabajo de programas concurso de este tipo son diferentes a los de cualquier oficina o puesto de trabajo habitual. Como Jorge Fernández ha contado alguna vez, La Ruleta de la Suerte graba durante dos o tres días a la semana, concentrando la grabación de varios programas. De esta manera, los gastos de producción —equipo técnico o viajes de los concursantes— se reducen bastante.

Esto permite que el vasco pueda pasar apenas un par de días en Madrid cumpliendo las largas jornadas de grabación, pero enseguida pueda volver a su tierra para disfrutar de los suyos. Este sistema es muy parecido a otros programas concurso como Pasapalabra, Rueda la letra y el mítico Cifras y letras, en los que los concursantes pueden vivir a cientos o miles de kilómetros de los estudios, además de tener que compaginar sus horarios con sus trabajos.

Por lo tanto, Laura Moure podrá, pasados unos meses, tener unos horarios más cómodos para compaginar su trabajo con la crianza de la pequeña Zoe.