Amaia Montero modifica ‘El último vals’ ¿por un dardo a Leire Martínez?: «Que acabe ya, por favor»

La última campaña publicitaria de Leire Martínez parece haber llegado a La Oreja de Van Gogh e incluso ha molestado a parte de sus integrantes. Al menos es lo que pensamos en la redacción de Happy FM al ver y escuchar a Amaia Montero en su último concierto. En ella, la exvocalista de la banda donostiarra hace claras referencias a la formación que ahora lidera Amaia Montero, con una imagen que recuerda a la portada del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida y frases como «bendito momento en el que decidí ir por libre». Solo unas horas después de la repercusión de ese anuncio en redes, la banda ofrecía en Madrid el primero de sus dos conciertos en el Movistar Arena para este mes de septiembre (después de triunfar el pasado mes de mayo), y fue precisamente ahí donde muchos fans creyeron detectar la respuesta.

«Que acabe ya, por favor»: el cambio de letra de la canción ‘El último vals’

Durante la interpretación de El último vals, una de las pocas canciones de la etapa de Leire que el grupo sigue tocando en directo, Amaia modificó la letra para añadir lo que parece una pulla hacia la de Rentería. «Cuando todo acabe…», cantaba Montero, para rematar con algo que no forma parte de la letra original: «Y que acabe ya, por favor». Un cambio que ha revolucionado al fandom de ambas cantantes y que ha abierto la veda a todo tipo de interpretaciones sobre si se trataba o no de una respuesta directa al anuncio de su antecesora. Como decimos, en nuestra redacción nos parece una clara forma de contestar.

El detonante más reciente llegó con el spot publicitario de una marca de pequeños electrodomésticos protagonizado por Leire, en el que aparece tumbada en una cama con una mesita de noche de madera, un vaso y una margarita, una escenificación que recuerda de forma evidente a la portada de Lo que te conté mientras te hacías la dormida, disco publicado por La Oreja de Van Gogh en 2003. En el anuncio, la cantante afirma: «A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera, tú solita y sin más manos».

Hay que recordar que se trataba de una campaña comercial, por lo que el guion, la puesta en escena y las referencias fueron propuestas por la propia marca, consciente del ruido mediático que podía generar. Eso sí, tanto Leire como su equipo tuvieron que dar el visto bueno final a un contenido que, sin duda, era un dardo tirando a dar a sus ex compañeros.

Ya en agosto, durante su propia gira de presentación de Historias de aquella niña, su álbum debut en solitario, Leire había dejado otra frase que muchos leyeron en la misma línea: «Parece que si no eres el que más vende, si no eres el que más llena, parece que es un fracaso. Y yo lo siento, pero me niego a que alguien me diga que no me va bien. Porque si a mi situación actual la vamos a llamar fracaso, madre mía, qué problemas tenemos».

Esta campaña de publicidad y el gesto de Amaia llegan en mitad de la gira Tantas cosas que contar Tour 2026, que celebra los 30 años de la banda. El grupo regresó estos días al Movistar Arena de Madrid, el mismo recinto que ya colgó el cartel de ‘todo vendido’ en sus tres conciertos de finales de mayo, esta vez con dos nuevas fechas, los días 22 y 23 de septiembre, antes de cerrar el año con una última cita en la capital el 30 de diciembre.

Polémicas aparte, como ya te contamos en mayo en nuestra crónica, se trata de un concierto que está sirviendo para que muchos de los seguidores que dejaron de seguir a la banda con la marcha de Amaia se reencuentren con ellos casi 20 años después en una celebración enorme.

La opinión de las redes sociales sobre la polémica

Como es de esperar, los seguidores de Amaia y de Leire han vuelto a posicionarse en este nuevo gesto. «Me recuerda a la Pantoja haciendo lo mismo con sus canciones para enviar indirectas», dice un usuario. «¡Pero si fue ella la que hace unas semanas volvió con el rintintín de: el primer amor es el más importante, blablabla! Más mala que el veneno», dice otro fan ante el vídeo de Amaia Montero cantando en Madrid.