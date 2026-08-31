El Gobierno veta las concentraciones por Ceuta en varios municipios del PP: «Los ayuntamientos no pueden convocar»

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desautorizado en distintos municipios gobernados por el PP la convocatoria de concentraciones previstas para este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta tras la invasión de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. El argumento esgrimido desde el Gobierno consiste en que «los ayuntamientos no pueden convocar» estas concentraciones, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de tales vetos.

Por ejemplo, esta situación se ha dado, al menos, en la ciudad de Santander (Cantabria), gobernada por Gema Igual (PP), y en la localidad malagueña de Mijas, en Andalucía, donde Ana Carmen Mata Rico, también del Partido Popular, ostenta el bastón de mando.

En el primero de los casos, la desautorización ha sido perpetrada por la delegación del Gobierno en Cantabria, cuyo máximo representante es Pedro Casares, ex diputado del PSOE en el Congreso. Mientras que en lo referente a Mijas, la comunicación ha sido inadmitida por la subdelegación del Gobierno en Málaga, que encabeza Javier Salas, también vinculado al Partido Socialista.

Desde la Delegación del Gobierno de Cantabria se esgrime que «los Ayuntamientos, como administración pública, no son titulares del derecho de reunión, careciendo de legitimación para convocar reuniones o manifestaciones», según apuntan las fuentes citadas.

En la misma línea, esta delegación adscrita al Ministerio de Política Territorial que dirige el socialista Ángel Víctor Torres sostiene que «como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tienen como titulares, en general, a las personas físicas, derivadamente a las personas jurídicas creadas por aquéllas, pero sólo muy limitadamente a las administraciones públicas».

Y añade: «En general, ni los alcaldes, en tanto que presidentes del Ayuntamiento respectivo, ni éste mismo pueden ser titulares del derecho de reunión».

Además, el Ejecutivo esgrime un informe de la Abogacía del Estado de fecha 20 de septiembre de 2019, según el cual «no cabe que la organización municipal sea titular de un derecho que consiste en concitar una asociación transitoria de personas, ya que el Ayuntamiento es la representación y organización estable de todo el municipio».

De esta manera, el Gobierno está negando la tramitación de estas comunicaciones conforme a la ley del derecho de reunión, aunque «nada impide, en el ámbito competencial de ese Ayuntamiento, que se puedan organizar los actos institucionales que se consideren procedentes, bajo la responsabilidad del propio Consistorio», dice el Ejecutivo central.

Ferraz, contra la FEMP

El pasado 25 de agosto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se reunió en Ceuta con su presidente, Juan Vivas, tras la invasión de los días 30 y 31 de julio. En una comparecencia conjunta, García-Pelayo trasladó la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con los ciudadanos ceutíes, convocando concentraciones en apoyo a la ciudad autónoma el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20 horas, en la puerta de los consistorios.

Por su parte, el PSOE reaccionó difundiendo una nota interna entre sus dirigentes territoriales criticando esta convocatoria realizada por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). «Ésta se ha realizado de forma unilateral al resto de grupos políticos que conforman la FEMP, sin acuerdo y vulnerando el funcionamiento democrático de la propia Federación», trasladó el partido de Pedro Sánchez a los suyos.

En esta línea, el PSOE ordenó a sus alcaldes que no secunden estas manifestaciones, y emplazó a sus cargos públicos, militantes y simpatizantes a no asistir a estas convocatorias. Sin embargo, hay diferentes alcaldes del PSOE con intención de sumarse a esta muestra de apoyo a Ceuta el 2 de septiembre. Entre ellos figuran los regidores de municipios como León, Mérida, Sagunto, Chiclana, Moguer, Espartinas, Íllora o Almendralejo.

Por ejemplo, el de Sagunto, municipio de más de 73.000 habitantes gobernado por el socialista valenciano Darío Moreno, ha emitido un comunicado donde dice pública y expresamente: «El Ayuntamiento de Sagunto, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, convoca este miércoles, 2 de septiembre, una concentración en solidaridad con Ceuta y con todos sus vecinos y vecinas ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social que vive desde hace unas semanas».

El PSOE de Ceuta se suma

También el PSOE de Ceuta ha confirmado que asistirá a la manifestación del día 2 de septiembre: «Nuestro lugar está junto a nuestra gente», subraya esta federación, en línea con lo expresado este lunes por Melchor León, diputado socialista en Ceuta y muy crítico con la gestión del Gobierno central en esta crisis. En declaraciones a La Sexta, León sostuvo que es «mejor» que Sánchez «se quede de vacaciones» antes que volver a la ciudad autónoma para «reírse de los ceutíes».

Por su parte, el pasado fin de semana, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, avanzó que los grupos municipales de su partido convocarán manifestaciones de apoyo a Ceuta en aquellos ayuntamientos socialistas que no las secunden porque, según recalcó, «no son contra nadie», sino a favor de los ceutíes y de reclamo de «vuelta a la normalidad» en la ciudad autónoma.