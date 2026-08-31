Sánchez elogia a Marruecos tras la invasión de Ceuta: «Su cooperación es positiva en el ámbito migratorio»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este lunes a Marruecos tras la invasión de Ceuta por parte de casi 80.000 extranjeros que entraron desde el reino alauí a través del espigón de El Tarajal: «Su cooperación es positiva en el ámbito migratorio».

«La relación bilateral con Marruecos es una relación que tiene muchos ángulos», ha indicado el jefe del Ejecutivo este lunes en una entrevista en Cadena SER. A ojos de Sánchez, entre el país africano y España, el vínculo con el país africano «no solamente es la migración, siendo por la migración relevante».

Además, ha asegurado que «es también la económica, es la cultural, es la social, es también en el ámbito de la lucha contra el terrorismo». Sin embargo, sí que ha admitido que en el «ámbito de la migración, la cooperación con Marruecos es francamente positiva».

En ese sentido, el presidente ha rechazado la participación marroquí en la invasión de Ceuta: «No veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia». El líder socialista ha ahondado en que «ningún centro de inteligencia con el que habitualmente colabora el gobierno en España alumbra ninguna duda sobre la participación por parte de las autoridades marroquíes».

«Sólo se resolverá con cooperación»

«Tenemos que ser conscientes de que esta crisis solamente se va a poder resolver con la cooperación y no con la falta de confianza en Marruecos, que lo que haría sería agravar aún más una situación compleja», ha reconocido Sánchez.

El presidente ha reconocido que «el CNI compartió informes de situación como también lo hizo la Policía Nacional» sobre el aumento de las entradas a nado a Ceuta: «Pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis que íbamos a sufrir los días 30 y 31 [de julio]».

Según el presidente, se tomaron tres medidas con base en estos datos. «Primero, reforzar los controles de fronteras, la segunda preparar al CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes] que tenemos ampliando el número de plazas para que se pudiera a coger pues esa entrada de migrantes irregulares», pero admite que no previeron una invasión «de la manera tan desmesurada como ese sufrido».

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha culpado de la invasión de Ceuta por parte de casi 80.000 extranjeros a «bulos por parte de redes asociadas a Rusia e Israel y una internacional ultraderechista».

«Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de bulos y desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla», ha subrayado.