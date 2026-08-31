Sánchez exige ahora al Rey ir a Ceuta y Melilla: «Existen razones para que las visite 20 años después»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido ahora al Rey Felipe VI que acuda a Ceuta y Melilla porque, a ojos del líder socialista, «existen razones para que las visite 20 años después». Eso sí, no ha aclarado cuándo se va a producir esa visita oficial. Lo ha hecho, sin embargo, después de no invitar al jefe del Estado a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional por la invasión de la ciudad autónoma por parte de 80.000 extranjeros.

El líder socialista ha puntualizado que la visita del monarca a los enclaves españoles en el continente africano se hará «cuando se den las condiciones para ello». Sánchez ha señalado que Felipe VI «lleva reinando más de 20 años», pero se ha preguntado retóricamente: «¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla?».

«El rey cree que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin después de 20 años Ceuta y Melilla», ha subrayado el dirigente del PSOE. «Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer», ha recalcado Sánchez. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo se ha vanagloriado de ser «el presidente del gobierno que ha ido en ejercicio por primera vez en la historia de la democracia a Ceuta y a Melilla» y «el que más ha ido».

Aun así, ha evitado afirmar si Felipe VI estaba ya dispuesto o no a realizar ese desplazamiento en plena crisis por la invasión de finales de julio. «Yo no voy a compartir las conversaciones que tengo en los despachos con el jefe del Estado. Pero si le digo, si yo he sido», ha indicado. En su lugar, el presidente ha emplazado a «preguntar a Casa Real» para saber.

Veto a Felipe VI por Ceuta

Todo ello a pesar de que Sánchez no invitó al Rey Felipe VI a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se celebró en La Moncloa 26 días después de la invasión migratoria de Ceuta. Todo ello a pesar de que la normativa permite la presencia del monarca, quien, en ese caso, presidiría la reunión en detrimento del líder socialista. El jefe del Estado, de hecho, había acudido en diversas ocasiones a estas citas.

La norma establece que la convocatoria de esta reunión corresponde al presidente del Gobierno. Por ello, es La Moncloa quien decide la composición de este organismo y es la responsable de invitar al Rey en caso de que el Gobierno desee su participación. Sin embargo, Presidencia no envió invitación formal a la Casa Real para que Felipe VI presida el Consejo de Seguridad Nacional de este martes.

Los Reyes tenían la agenda vacía esta semana. Las previsiones se conocen cada viernes y en la web de la institución no existía ninguna actividad para los próximos días. En definitiva, Felipe VI no tenía ningún compromiso, por lo que podría haber asistido a la reunión.

Habitualmente, cuando el Rey acude a estas citas, la reunión se celebra en Zarzuela, a excepción de la que tuvo lugar el día posterior al apagón del pasado 28 de abril de 2025. Entonces, Felipe VI se desplazó a La Moncloa para «facilitar la operatividad» debido a «las circunstancias especiales» que lo aconsejaban, según informaron ambas instituciones en aquel momento.