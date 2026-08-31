Bomberos, policías y guardias civiles lideran la nueva protesta en Ceuta contra Sánchez: «¡Invasores expulsión!»

Alrededor de 2.000 personas se han reunido este lunes en la céntrica Plaza de los Reyes, en Ceuta, en una manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez que han liderado bomberos, guardias civiles y policías nacionales. Al grito de «¡Invasores, expulsión!», los asistentes han protestado por la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes, de los que en torno a 15.000, según datos policiales, continúan en la ciudad autónoma.

Los ceutíes han reclamado, pacíficamente, «medios, recursos y soluciones», en una manifestación en la que los bomberos se han alzado, bandera de España en mano, para mostrar ante la sede de la Delegación del Gobierno el descontento de los servicios públicos por la situación. Los ciudadanos han expresado su deseo de la «expulsión inmediata» de todos los «invasores» y han dejado, al unísono, un mensaje representativo: «¡Ceuta unida jamás será vencida!».

Bajo el lema «Ceuta necesita soluciones», en la concentración han participado también policías nacionales y locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, seguridad privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos. No se ha producido ningún altercado en la hora que ha durado la manifestación.

Los convocantes consideran imprescindible que las administraciones adopten medidas concretas, aporten recursos suficientes y ofrezcan respuestas eficaces ante una situación que no puede seguir prolongándose.