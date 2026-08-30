El Ejército ‘flower power’ de Robles en Ceuta: sólo uno de los cuatro soldados de cada patrulla va armado

Paz y amor con los invasores: esta es la insignia con la que Margarita Robles ha decidido defender Ceuta. Un mes después de que sufriera la mayor entrada ilegal de inmigrantes de su historia, la ministra de Defensa mantiene en la ciudad autónoma un despliegue militar que roza el desarme: patrullas de cuatro soldados en las que sólo uno porta un fusil, mientras los otros tres se limitan a llevar porras. Así lo ha podido constatar el equipo de reporteros de OKDIARIO.

Un dispositivo que el sindicato militar ATME ha calificado de «riesgo extremo» tras el ataque sufrido por una de estas patrullas, rodeada y apedreada por un grupo de inmigrantes ilegales, y que ha llevado al PP a exigir en el Congreso que los militares destinados en Ceuta puedan defenderse con todas las garantías legales.

El dispositivo se apoya sobre vehículos similares a los Humvee, utilizados habitualmente por las Fuerzas Armadas para labores de transporte, patrulla y reconocimiento, con distintos niveles de protección según la misión. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha advertido de que los militares en Ceuta se encuentran «desarmados» y «sin medios de protección adecuados» ante una «situación de riesgo extremo», por lo que exige al Ministerio de Defensa que revise «de manera urgente» los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior para evitar que este tipo de episodios se repita.

La escasa proporción de armamento de fuego dentro de cada patrulla —un fusil por cada cuatro militares— ha quedado en evidencia después de que, en la última noche de disturbios en Ceuta, un grupo de inmigrantes ilegales rodeara y apedreara un vehículo con cuatro militares españoles, obligándolos a retirarse. La Policía y la Guardia Civil detuvieron a doce inmigrantes por el ataque, en una jornada en la que las fuerzas de seguridad tuvieron que pedir auxilio al 112 ante la imposibilidad de poder utilizar armas de fuego para defenderse.

El episodio, calificado por el PP como un auténtico «motín» contra una patrulla militar, se suma al lanzamiento de cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad denunciado esta misma semana por el sindicato policial JUPOL y a la compra, atribuida a una ONG, de un palé de aguarrás —uno de los acelerantes habituales para fabricar artefactos incendiarios—.

El PP exige que los militares puedan defenderse

El Partido Popular registró el pasado jueves en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a dotar de un marco legal a los militares desplegados en Ceuta que les permita «defenderse» ante este tipo de agresiones. Así lo ha anunciado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, durante una visita a la Aste Nagusia de Bilbao.

Muñoz ha denunciado que, «en un momento de paz como en el que estamos», los militares desplegados en la ciudad autónoma solo pueden realizar labores logísticas y de observación, pero carecen de autorización para practicar detenciones o identificaciones, y tampoco pueden intervenir ante agresiones a ciudadanos, a otros militares, a guardias civiles o a policías nacionales.

«Hay normativa legal que les permitiría ser agentes de la autoridad, tener órdenes claras y un marco legal jurídico que proteja también su integridad física», ha reclamado la portavoz popular, que ha lamentado que, al plantear la cuestión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta «se rio».

La proposición del PP pide expresamente otorgar a los militares desplegados en Ceuta la condición de agentes de la autoridad, de forma que «puedan defenderse y defender a los ceutíes con todas las garantías», según ha explicado Muñoz.