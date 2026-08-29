La tensión en Ceuta va a más. Los inmigrantes marroquíes que el pasado 30 de julio invadieron la ciudad autónoma son cada vez más violentos y peligrosos y no cesan sus ataques contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados para garantizar la seguridad. La pasada noche se ha producido una nueva emboscada contra los militares: un grupo de invasores les ha lanzado piedras y ha herido a un sargento del Ejército español.

Todo se produjo durante la madrugada en el Foso Real. Un grupo de militares Regulares desplegados en la zona fue sorprendido cuando un grupo de inmigrantes comenzó a lanzarles piedras, llegando a herir a un sargento. Tal y como pasó en la anterior emboscada, los militares no pudieron detener a sus agresores porque el Gobierno no los hace agentes de la autoridad.

Por suerte, al contrario que el pasado jueves, no tuvieron que recurrir a llamar al 112 ya que por el lugar de los hechos pasaba en ese momento una patrulla del Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, a la que pudieron alertar para que procedieran a la detención de los agresores. Los agentes lograron detener a tres de los agresores pero el cuarto logró huir hacia la playa.

Los militares salieron en su búsqueda y pudieron alcanzarlo y avisar al GRS. Después, los agentes de la Guardia Civil se los entregaron a la Policía Nacional y fueron trasladados a comisaría, según ha adelantado La Gaceta de la Iberoesfera y ha podido confirmar OKDIARIO. Mañana pasarán a disposición judicial y, lo previsible, es que sean expulsados a su país.

Uno de los agresores es menor de edad y ya ha pasado a disposición judicial, aunque todavía no se conoce lo que ha decretado el fiscal de menores. El sargento herido tiene una lesión en el codo que se hizo al forcejear con uno de los marroquíes mientras lo retenía.

Otra emboscada esta semana

Esta emboscada se suma a la del pasado jueves, cuando un grupo de invasores agredió a golpes y con piedras a un grupo de militares. Los militares se dirigían en su vehículo al punto de vigilancia que tienen establecido en la zona de Benzú. En un momento, cuando pararon su vehículo, fueron sorprendidos por un grupo de unos 30 o 40 inmigrantes que se abalanzaron contra ellos a golpes.

El grupo de militares tuvo que abandonar el vehículo, que no era blindado, y salir corriendo para intentar ponerse a salvo hasta Calamocarro mientras eran perseguidos y alcanzados por piedras y golpes. La emboscada se saldó con cuatro militares heridos y 12 inmigrantes detenidos.

Los efectivos pudieron pedir ayuda llamando al 112 y así se pudo activar un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según adelantó el Faro de Ceuta. Cuando llegaron los refuerzos, los inmigrantes salieron huyendo hacia Benzú.

Las fuerzas de seguridad del Estado les persiguieron y consiguieron detener a 12 inmigrantes. Todos marroquíes. Algunos intentaron huir por el mar. Los cuatro militares heridos fueron trasladados al centro hospitalario y allí fueron tratados. Presentaban molestias y lesiones fruto de la brutal agresión.