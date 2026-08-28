Ceuta sigue invadida por miles de inmigrantes que campan a sus anchas por las calles de la ciudad autónoma. Gran parte de ellos son delincuentes y muchos ya habían sido expulsados previamente de España. Es el caso de Omar, un marroquí que llegó durante la invasión de julio y que llega incluso a justificar las violaciones de niñas.

Omar fue entrevistado en el programa En Boca de Todos de Cuatro y dejó tanto al reportero como al presentador atónitos. El invasor fue preguntado por las violaciones que se están denunciando a niñas marroquíes y su respuesta es increíble: culpa a los padres de dejarlas entrar en Ceuta y ve «normal» que se produzcan.

«Me parece mal porque hay padres que no deberían soltar a sus hijas. Un hombre se puede jugar la vida, puede pasarlo mal, dormir en la calle sin comer o sin beber agua, pero a una chica menor de edad no deberían sus padres soltarla. El fallo es de sus padres», asegura el marroquí.

Omar, además, llega a reconocer que sus compatriotas no son buena gente, y justifica que por eso se producen las violaciones: «Sus padres deberían ser responsables de sus hijas. No puedes tener una hija de 15 o 16 años, soltarla y que entre a Ceuta sola. Normal que la van a violar porque hay tanta gente aquí que no va a reconocer el bueno del malo, porque los responsables de las chicas son sus padres que están en Marruecos».

Atónito, el presentador le repregunta: «Entonces, ¿hay mucho malo?». Y el inmigrante responde: «Yo no voy a meterme en la memoria de nadie, pero tampoco hay tanta gente buena; hay piedras en todos lados».

“ Si los padres dejan sola a una chica de 15 ó 16 años, lo normal es que la violen. El fallo es de los padres” Bárbaros.

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Omar también reconoce que él ya estuvo en España hace años, pero que fue expulsado por traficar con drogas: «Yo he estado en España antes y he tenido un futuro bueno, pero me volví a Marruecos por mala conducta, por tráfico de drogas. Desde el año 94 hasta el 2012 que me expulsaron y ya la cumplí, han pasado 14 años. Ahora quiero ser mejor que antes porque yo tengo un hijo en España de 16 años y hace 14 que no le veo».

«Estuve en prisión por tráfico de drogas, me dieron la expulsión de 10 años y se me acabó en 2022, y ahora busco una vida mejor», reconoce.