Cielo poco nuboso y un leve vaivén en las temperaturas marcan el día en toda la provincia de Zaragoza. El cierzo hará su aparición en el valle del Ebro, mientras que el resto disfrutará de un viento flojo de dirección variable. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calidez creciente

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, dejando entrever un nuevo día sin la amenaza de la lluvia, ya que esta jornada estará marcada por un resplandor claro. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 29 grados, la mañana se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de un paseo antes de que el sol se asome, poco después de las 7:46. La brisa será suave, con ráfagas que apenas inquietarán los árboles, pero se sentirán momentos de un viento más juguetón, soplando a unos 15 km/h.

Después del mediodía, la calidez se hará más intensa, elevándose la sensación térmica al alcanzar el máximo previsto, abrazándonos con su calor. A medida que avance la tarde, el cielo lucirá despejado, dejando disfrutar de ese espléndido ocaso que nos regalará la puesta del sol a las 20:07. Con una humedad que se mantendrá razonable, el ambiente será cómodo y propicio para disfrutar de actividades al aire libre, dando la bienvenida a una noche tranquila y serena.

Calatayud: nubes oscuras y viento fuerte

Nubes oscuras se arremolinan en el cielo de Calatayud, anticipando un día que podría ser impredecible. Desde la madrugada, el aire fresco sienta las bases de una jornada donde el viento fuerte comienza a hacerse sentir, mientras las temperaturas oscilan entre los 9 y los 26 grados. Poco a poco, la mañana dará paso a un cielo que se mantendrá cubierto, dejando entrever lluvias que acompañarán las horas del día.

La tarde promete un cambio notable, con la temperatura alcanzando su máximo y la sensación térmica escalando hasta los 26 grados. Sin embargo, no se debe subestimar la fuerza del viento, que podría superar los 30 km/h, generando un ambiente algo desasosegante. Con la humedad relativa disparada hasta el 85%, sería sensato llevar paraguas en un día que promete ser todo un desafío para los más despistados.

Tarazona: cielo nuboso y tarde despejada

El tiempo en Tarazona se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo ligeramente nuboso por la mañana que dará paso a una tarde más despejada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 25 grados, con vientos suaves que no generarán incomodidades.

Es un día propicio para disfrutar de un paseo por sus calles, aprovechando el ambiente tranquilo y templado. Las condiciones invitan a realizar actividades al aire libre, perfectas para compartir un rato con familia o amigos.