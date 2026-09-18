Cielo mayormente nublado con tendencias a despejarse por la tarde en toda la provincia. Se prevén chubascos, localmente fuertes en el litoral durante la mañana. Las temperaturas sufrirán ligeros cambios y habrá un viento flojo que cambiará a suroeste en la Depresión Central. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de septiembre

Barcelona: tarde de lluvias y viento suave

El cielo de Barcelona se despereza lentamente bajo un manto gris, prometiendo un día cargado de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la humedad haga que el ambiente resulte pesado, con temperaturas suaves que oscilarán entre los 19 y 20 grados. A medida que avancen las horas, el riesgo de chubascos se intensificará, especialmente durante la tarde, cuando las nubes dejarán caer el agua con más frecuencia.

Ya por la tarde, el aire fresco traerá un ligero soplo de viento del sur, que aunque moderado, suavizará un poco la sensación térmica. La temperatura podría alcanzar los 26 grados, mientras la luz del día se irá desvaneciendo lentamente hasta dar paso a un atardecer tranquilo a las 19:55. Prepárense, barceloneses, porque hoy será un día para llevar paraguas a mano.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvias intensas

El cielo en L’ Hospitalet de Llobregat despunta con un aire inestable, las nubes se amontonan en un lienzo gris que presagia cambios. Las ráfagas de viento comienzan a dibujar danzas inquietantes entre los árboles, mientras la temperatura oscila entre los 17°C y los 26°C, creando un ambiente de anticipación.

Por la mañana, la sensación térmica se mantendrá más fresca, con temperaturas alrededor de 18°C y una humedad que roza el 55%. Pero a medida que avanza el día, el tiempo se torna amenazante: se esperan lluvias intensas con un 90% de probabilidad en la tarde y noches frías que pueden dejar una sensación térmica de 17°C. Con vientos que superan los 30 km/h, es mejor recordar llevar paraguas y prepararse para un día inusual.

Cielo cubierto con lluvia continua en Badalona

Esta jornada en Badalona se despertará bajo un cielo cubierto, donde la probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas del día, acompañada de temperaturas mínimas que rondarán los 18°C. Con un ambiente bastante húmedo y pesado, la sensación térmica alcanzará los 25°C, lo que hará que el inicio del día se sienta más cálido de lo que parece. A medida que avance la mañana, las lluvias persistirán y aunque las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 19°C, el viento del sur soplará a unos 10 km/h.

Al llegar la tarde-noche, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia continuará elevada, alcanzando el 90%. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 24°C, pero el ambiente húmedo hará que la sensación térmica se mantenga en 25°C. Con el sol saliendo a las 07:34 y poniéndose a las 19:55, los habitantes de Badalona disfrutarán de casi 12 horas de luz, aunque bajo condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

Cielo nublado con suaves mejorías en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se mantienen estables, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y una ligera mejora por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 25 grados, con la posibilidad de algunas leves precipitaciones en el transcurso del día y un viento suave que refrescará el ambiente.

El tiempo invita a disfrutar de un agradable paseo, ideal para recorrer los parques o hacer una pausa en las terrazas. Un buen momento para disfrutar de las actividades diarias con serenidad y comodidad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET