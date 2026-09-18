La AEMET avisa por lluvias en la Comunidad Valenciana: «Chubascos localmente fuertes»

Las lluvias volverán a ser protagonistas en la Comunidad Valenciana durante este viernes 18 de septiembre, donde se esperan «chubascos localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia la primera mitad del día». Después de varios días de alertas por precipitaciones, la AEMET confirma nuevos episodios de tormentas en el Mediterráneo durante la primera mitad del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana sale de dos días de alertas por unos episodios de lluvias que han vuelto a aparecer en la zona cero de la terrible DANA que arrasó los pueblos cercanos a la ciudad de Valencia hace casi dos años. En la tarde del miércoles, estas zonas volvieron a sufrir inundaciones, lo que obligó a las autoridades a mandar un aviso a toda la población. Durante el jueves las alertas se trasladaron al sur de la Comunidad Valenciana, donde este viernes 18 de septiembre seguirán las lluvias.

«No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia la primera mitad del día», avisa la AEMET sobre las lluvias que se sucederán en la mitad sur de la Comunidad Valenciana durante este viernes. «Hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante la primera mitad del día y en el interior la segunda mitad, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia por la mañana», informa la AEMET en su predicción.

Por lo que respecta a las temperaturas, la máxima de la Comunidad Valenciana estará en la ciudad de Alicante, donde se llegará a 28 grados, al igual que en Elche. En Valencia capital, la máxima será de 25 ºC y la mínima de 17 ºC durante la noche. Más bajarán en Castellón, donde se llegarán a mínimas de 10 ºC en la ciudad de Morella.

Aviso por lluvias en la Comunidad Valenciana

«No se descartan chubascos localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia la primera mitad del día», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para esta jornada.

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología con respecto a la Comunidad Valenciana en este viernes 18 de septiembre:

Cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante la primera mitad del día y en el interior la segunda mitad, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral del norte de Alicante y del extremo sur de Valencia por la mañana. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo de componente norte a primeras horas, con intervalos de moderado en la mitad sur del litoral; al mediodía girará a componente este y aumentará a moderado en la mitad sur de Alicante.