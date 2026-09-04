La AEMET pone en alerta a la Comunidad Valenciana por temperaturas de casi 40 grados

La AEMET ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso para este viernes 4 de septiembre en la provincia de Valencia, donde los termómetros se acercarán a los 40 grados. En Alicante también se espera otro día de pleno verano una vez finalizado el mes de agosto. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta amarilla de la AEMET por las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana.

La primera semana de septiembre está siendo una continuación del mes de agosto y de las altas temperaturas que vivimos en uno de los meses más cálidos del año. Para este viernes 4 de septiembre, la AEMET ha decretado una alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Valencia, tanto en la zona del litoral como en el interior. Esta ha sido localizada entre las 13:00 horas y 20:59 horas en una zona donde se esperan máximas de 49 grados, que marcarán los termómetros en la localidad de Onteniente.

«Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde», afirma la AEMET en su predicción sobre el tiempo en Valencia, donde se llegarán a los 32 grados en la capital y los 38 en el interior, en Requena.

En Alicante, la máxima será de 37 grados en Alcoy, donde las mínimas bajarán hasta los 21 ºC durante la noche. En Elche y Orihuela se llegará a los 35 grados, mientras que en la capital de la Costa Blanca se tocarán los 32. En Castellón también será un día de temperaturas al alza, ya que se llegará a los 35 ºC en Morella. En la capital, la máxima será de 33 ºC y la mínima de 24.

Alerta por calor en la Comunidad Valenciana

«Temperaturas máximas significativamente altas en áreas del interior y del prelitoral», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este viernes 4 de septiembre. Esta es la predicción:

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.