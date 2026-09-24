Hoy, 24 de septiembre de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, mientras que el viento, en principio flojo, tenderá a moderarse por la tarde desde el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo en Barcelona se presenta con cielos despejados que se desperezan lento al amanecer, mientras el sol asoma tímidamente tras el horizonte a las 07:40. Las temperaturas inician su danza en torno a los 18 grados, ascendiendo hasta llegar a un cálido pico de 30°C en su máximo esplendor. Aunque la humedad podrá sentirse algo cargada, no hay riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de una jornada soleada y placentera.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más radiante y el viento, con una suave brisa de 10 km/h del sureste, ofrecerá refresco en esta tarde calurosa. La sensación térmica también alcanzará los 30°C, dándonos un abrazo cálido hasta la puesta del sol a las 19:45. Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, dejando atrás los momentos más ardientes del día. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre antes de que la brisa nocturna nos recuerde que el verano aún tiene mucho que ofrecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y viento agitado

Las nubes grises cubren el cielo de L’ Hospitalet de Llobregat, creando un ambiente de expectación que presagia cambios. La mañana amanece fresca, con temperaturas en torno a los 17°C y el viento comienza a aullar suavemente, marcando el inicio de un día inestable. A medida que avanza la jornada, el clima se torna más agitado, con rachas de hasta 85 km/h que sacuden las calles y una humedad del 85% que afecta la sensación térmica, haciendo que se perciba más fría.

La tarde traerá consigo un contraste notable: el cielo se oscurecerá y aunque no se esperan lluvias, el viento persistente puede hacer que las actividades al aire libre se sientan incómodas. Con una máxima que alcanzará los 30°C, es recomendable preparar un abrigo o una bufanda, ya que la sensación térmica podría bajar, especialmente al caer la noche. Así que, si estás por salir, ¡no olvides llevar algo para cubrirte!

Ambiente fresco y cálido hoy en Badalona

El día en Badalona amanece con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima que ronda los 17 °C, creando un ambiente fresco y agradable. La mañana se presenta sin probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar al aire libre. A medida que avanza el día, el cielo pasará a estar parcialmente nublado durante la tarde, con temperaturas que alcanzarán su pico en 30 °C. Sin embargo, hay que tener en cuenta las ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, lo que le añadirá un punto fresco a la jornada.

A lo largo del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando hasta el 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente algo pesado. A las 07:40 el sol saldrá para brindarnos un total de aproximadamente 12 horas de luz, perfecta para disfrutar de una tarde sin lluvia y con temperaturas agradables, aunque algo bochornosas por la humedad. En resumen, será un día con contrastes, combinando frescura matutina con calor vespertino, pero siempre agradable para los badaloneses.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

Las condiciones para hoy se presentan estables, con un cielo que alternará entre ligeramente nublado y despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados y aunque el viento será suave, con rachas moderadas, no se esperan precipitaciones.

Este es un momento ideal para disfrutar de un paseo por los parques o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se vivirá. Un día agradable para salir y disfrutar de la naturaleza y de todo lo que ofrece la ciudad.