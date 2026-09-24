Cielos despejados y lloviznas en Estrecho: Previsión AEMET para Andalucía hoy

Cielos mayoritariamente despejados en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el Estrecho, donde podrían producirse lloviznas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, destacando un ligero ascenso local en el litoral de Huelva. Los vientos serán moderados del este en Cádiz y flojos con predominio de dirección variable en el resto, girando a oeste por la tarde en la costa atlántica.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

La jornada de hoy en Sevilla se presenta con un cielo despejado que se despereza lentamente justo a la salida del sol a las 08:13, dando la bienvenida a un día radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados por la mañana y alcanzarán una máxima de 37 grados en las horas centrales. Aunque la brisa será suave, se sentirán ráfagas en torno a los 6 km/h, lo que añade un ligero frescor a la atmósfera, a pesar de la humedad que se mantendrá en niveles moderados.

A medida que avancemos hacia la tarde, el sol será el protagonista estelar, brillando con fuerza mientras la temperatura se aproxima a su punto máximo. La sensación térmica pudiera alcanzar hasta los 38 grados, convirtiendo el aire en un abrazo cálido y envolvente. La puesta del sol, programada para las 20:17, cerrará un día en que no se esperan precipitaciones, por lo que podemos disfrutar de una tranquila noche sin el temor a chubascos inesperados.

CÃ³rdoba: nubes oscuras y posibles lluvias

Córdoba despierta con un cielo encapotado que presagia un cambio en la rutina del día. La brisa fresca que sopla por las calles sugiere que el tiempo no se mantendrá sereno, mientras las nubes se acumulan lentamente, preparándose para liberar su contenido en forma de lluvia.

A medida que avanza la jornada, se espera un notable descenso en las temperaturas, alcanzando hoy una máxima de 37°C. Por la mañana, la sensación térmica se mantendrá en un nivel aceptable, pero a medida que caiga la tarde, la humedad alcanzará niveles del 60% y la posibilidad de lluvias se tornará inminente, acompañada de ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y prepararse para un cambio radical en el ambiente.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable y ligero en Huelva, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados. La mañana tendrá un cielo poco nuboso, mientras que por la tarde, se espera que los cielos permanezcan mayormente despejados. Con vientos suaves, el ambiente será agradable sin riesgo de lluvia.

Un día así invita a disfrutar del aire libre, ideal para pasear por los encantadores rincones de la ciudad o llevar a cabo actividades diarias con tranquilidad. Aprovechar el buen tiempo es una excelente manera de desconectar y recargar energías.

Día caluroso y ventilado en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, invitando a disfrutar de unas primeras horas agradables con temperaturas que rondan los 23°C y una sensación térmica similar. A medida que avancen las horas, el sol se alzará en el horizonte a las 08:14, aportando calidez y alcanzando una máxima de 31°C en la tarde. Aunque la humedad se mantendrá en un nivel moderado, no se espera lluvia en toda la jornada, lo que promete una tarde ideales para actividades al aire libre.

Sin embargo, se espera que el viento pueda soplar con rachas de hasta 45 km/h, lo que puede dar lugar a una sensación térmica de hasta 33°C, especialmente en las horas más cálidas. El cielo se mantendrá despejado a lo largo del día y la puesta del sol a las 20:18 brindará un cierre perfecto a unas 12 horas de luz. En resumen, se anticipa un día caluroso y ventilado, ideal para disfrutar del encanto de la ciudad.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

El día en Jaén se despierta con cielos despejados, ofreciendo un ambiente cálido que promete temperaturas agradables. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 34 grados, manteniendo la sensación térmica elevada, sobre todo por la tarde. Las suaves brisas del noreste, que soplan a unos 10 km/h, añadirán un toque de frescura.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Recordad llevar una botellita de agua y ropa ligera, ya que la calor se sentirá intensamente. La noche traerá temperaturas más suaves, perfectas para paseos y encuentros.

Cielo despejado y brisa suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una brisa suave del sureste que acompaña la frescura matutina con 21°C. A medida que avanza el día, el termómetro se eleva, alcanzando los 31°C por la tarde, mientras que el viento sopla a 15 km/h, manteniendo el ambiente ligero y agradable.

Aunque no se espera lluvia ni en la mañana ni en la tarde-noche, la humedad podría aumentar, llegando hasta el 90%. Se recomienda hidratarse y protegerse del calor en las horas más cálidas, aprovechando la frescura de la noche para salir a disfrutar de la ciudad.

Granada: día soleado ideal para pasear

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire exterior. Con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados, los granadinos podrán disfrutar de una jornada apacible y soleada, ideal para un paseo.

A medida que avance el día, el calor irá incrementándose, alcanzando hasta 32 grados por la tarde. La recomendación es vestirse con ropa ligera y no olvidar el gorro, ya que el sol brillará intensamente. Sin duda, será un excelente día para disfrutar de la ciudad al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá transformándose a medida que avance la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 21 °C. El viento del SE soplará a gustosos 15 km/h, aportando una agradable brisa. A medida que la tarde se asome, el mercurio ascenderá hasta los 30 °C, brindando un contraste notable.

Sin embargo, al caer la noche, el cielo se estabilizará y las temperaturas descenderán, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera para disfrutar del fresco. Colocarse al abrigo del viento será una buena idea, pues se esperan ráfagas que alcanzarán los 6 km/h.