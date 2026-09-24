Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde puedes encontrar las gasolineras más baratas de Andalucía hoy jueves
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Hoy jueves muchos seguro que cogerán el coche para su rutina diaria de ir a trabajar o llevar a los niños al colegio, pero también son muchos los que se van a preparar para el fin de semana y querrán saber dónde pueden repostar más barato. Sabemos que el precio actual de la gasolina tiene una rebaja de 5 céntimos el litro, pero llenar el depósito al completo cuesta bastantes euros así que se hace indispensable saber dónde están las estaciones de servicio y gasolineras más baratas. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 24 de septiembre con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- San Juan Bautista S. Coop. And.. Villanueva de San Juan. Carretera El Saucejo, km 0,5. Precio: 1.728 €/l.
- Sierra del Terril SCA. Algámitas. Calle Horcajo. Precio: 1.728 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.740 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.747 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.755 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.759 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.884 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.895 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.949 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.975 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.989 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Avenida de la Campana, s/n. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.739 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.759 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.769 €/l.
- E.S. Los Molinillos. Carmona. Carretera S-206, km 6,9. Precio: 1.769 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.776 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.778 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.750 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.788 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.789 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.808 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.819 €/l.
- Express. Pizarra. Calle Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.819 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.878 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.960 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.999 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 2.009 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 2.019 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 2.029 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3, UE-3.11, Finca Valdelecrín. Precio: 2.029 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 2.037 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.719 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.739 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.739 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.779 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.779 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.797 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.808 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.799 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.799 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.799 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.799 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.809 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.959 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.979 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.989 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.999 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 2.039 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 2.039 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 2.039 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.799 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.799 €/l.
- Rojo. San José del Valle. Cañada Briole, 1. Precio: 1.800 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.809 €/l.
- Autonetoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Genil, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.809 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves, son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.729 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.769 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.789 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.849 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.929 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.945 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.959 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.969 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.979 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.980 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.759 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.797 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.799 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,1. Precio: 1.799 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.807 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.819 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.819 €/l.
Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.749 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.751 €/l.
- Agla Playa Motril. El Varadero. Avenida Nuestra Señora de la Cabeza, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.789 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.869 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.899 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.929 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.929 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.929 €/l.
- Combustibles Gómez. Huétor Tájar. Carretera de la Estación, km 1. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. Calle Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.773 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.779 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.789 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16. Precio: 1.798 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.799 €/l.
Con estos listados ya sabemos dónde repostar, pero si deseas hacer consulta en otro momento, o buscas otra ciudad andaluza, puedes entrar en el Geoportal en cualquier otro momento y ver resultados no sólo como los vistos sino también, en forma de mapa como este que te mostramos de Málaga de modo que tu búsqueda sea mucho más detallada: