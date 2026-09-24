El verano sigue instalado en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma máximas de ¡33 grados!

El verano sigue instalado en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha confirmado temperaturas de hasta 33 grados en la provincia de Valencia para este jueves 24 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado un ligero descenso de las mínimas en el norte de la provincia de Alicante en otro día de calor en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 24 de septiembre.

El otoño llegó oficialmente a España el miércoles 23 de septiembre, pero el verano sigue en nuestro país y especialmente en la Comunidad Valenciana. En el Mediterráneo español se siguen superando los 30 grados con facilidad y la AEMET ha confirmado en su predicción para este jueves que las máximas del día serán de 33 grados en Onteniente y Requena, en la provincia de Valencia.

«Cielo poco nuboso o despejado, con algunos bancos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso en el interior y en el resto sin cambios. Viento flojo variable tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde», dice la AEMET sobre la zona más calurosa de este jueves en la Comunidad Valenciana. En la capital la máxima será de 29 ºC y la mínima durante la noche de 19 grados.

En Alicante, la AEMET ha avisado de «algunos bancos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas» y de una bajada de las mínimas en la zona norte, donde los termómetros bajarán a 14 grados en Alcoy. La máxima en la zona estará en Orihuela, donde se llegará a los 32 grados, y en la capital de la Costa Blanca la máxima será de 29 grados con una mínima de 18. «Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y en la mitad sur sin cambios; máximas sin cambios», dice la AEMET.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, las temperaturas no pasarán de los 30 grados y las máximas se quedarán en 29 grados. La mínima más importante de la zona volverá a estar en Morella, donde se llegará a 14 grados durante la noche.

Temperaturas de hasta 33 grados en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 24 de septiembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso o despejado, con algunos bancos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso en el norte de Alicante y en el resto sin cambios; máximas en ligero ascenso en el interior de Valencia y en el resto sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.