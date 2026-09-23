La Comunidad Valenciana recibe el otoño con temperaturas de verano: hasta 32 grados en Alicante

La Comunidad Valenciana recibe el otoño este miércoles 23 de septiembre con temperaturas de verano. La AEMET ha confirmado que los termómetros seguirán por encima de los 30 grados en la mayoría del Mediterráneo e incluso se llegará a los 32 ºC en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de que las máximas bajarán de los 34 grados en la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana en este primer día de otoño.

El otoño 2026 comienza de forma oficial este miércoles 23 de septiembre a las 02:05 horas, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, dependiente del Instituto Geográfico Nacional. A esta hora será cuando el sol cruce el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur y comience una nueva estación que sucederá a uno de los veranos más calurosos de la historia de España… y también de la Comunidad Valenciana.

El Mediterráneo español recibirá otoño con temperaturas propias del verano, ya que para este miércoles 23 de septiembre la AEMET ha confirmado que los termómetros se irán hasta los 32 grados en la provincia de Alicante, especialmente en Orihuela y Elche. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 30 ºC y la mínima será de 16 grados en el interior de la zona, en Alcoy. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este», dice la AEMET.

En Valencia, la AEMET ha confirmado un «descenso de las máximas», pero aun así los termómetros llegarán a los 31 grados en Onteniente y en la capital de la Comunidad Valenciana las máximas serán de 28 ºC con mínimas de 19. Cielo poco nublado o despejado. «Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este», dice la AEMET. La mínima de la Comunidad Valenciana volverá a estar en Castellón, concretamente en la localidad de Morella, donde se llegará a 14 grados durante la noche. En la capital los termómetros llegarán hasta los 30 ºC.

La Comunidad Valenciana recibe el otoño con estas temperaturas

La predicción del tiempo de la Comunidad Valenciana para este miércoles 23 de septiembre es la siguiente:

Cielo poco nublado o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en Valencia y en el resto sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este.