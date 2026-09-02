La AEMET anuncia tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET confirma tormentas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 2 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado sobre la probabilidad de «chubascos acompañados de tormenta por la tarde» que tendrían lugar especialmente en el norte de la Comunidad Valenciana. Para esta jornada también se ha confirmado una pequeña subida de las temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las tormentas en la Comunidad Valenciana.

Septiembre ha llegado con nubes y lluvias a la Comunidad Valenciana. Después de un primer día del mes marcado por las precipitaciones dispersas y débiles por todo el territorio valenciano, este miércoles 2 la fuerza de la lluvia aumentará y no se descartan tormentas, especialmente en el norte del Mediterráneo. «Cielo en general poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y de nubes de evolución diurna en el interior de Castellón, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde», dice la AEMET.

Estas tormentas se esperan especialmente en la provincia de Castellón, donde la probabilidad de que se den estos chubascos sube al 80% entre las 12:00 horas y las 18:00 horas de la tarde. «Cielo en general poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y de nubes de evolución diurna en el interior, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona donde se llegará a mínimas de 16 grados por la noche.

La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de una pequeña subida de las temperaturas que llegará hasta los 35 grados en Onteniente. En el interior, en Requena, se llegará a los 33 ºC y en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 30 grados y la mínima de 21. «Cielo en general poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del litoral. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, que será más ligero en el litoral», reza la AEMET.

En la provincia de Alicante no se esperan lluvias y sí temperaturas al alza. La máxima será de 34 grados en Orihuela y Alcoy, mientras que en la capital los termómetros llegarán hasta los 31 grados.

Tormentas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este miércoles 2 de septiembre es la siguiente:

Cielo en general poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en puntos del litoral y de nubes de evolución diurna en el interior de Castellón, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, que será más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este.