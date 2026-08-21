Un reventón térmico deja vientos de 150 km/h y graves destrozos en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha sufrido este jueves un episodio de tormentas extremadamente violentas, con fuertes lluvias, granizo y, sobre todo, rachas de viento que han rozado los 150 kilómetros por hora. El fenómeno, asociado a varios reventones húmedos, ha provocado daños materiales, caída de árboles y ramas y problemas en carreteras y líneas ferroviarias, especialmente en diferentes municipios de la provincia de Valencia.

La racha más intensa se ha registrado en Sumacárcel, donde los instrumentos de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) han medido 149 km/h, una velocidad propia de un episodio de viento extraordinariamente severo. La violencia del temporal también ha quedado patente en Alzira, donde se han alcanzado los 143 km/h, mientras que en Corbera se han registrado 125 km/h y en la Alcudia, 114 km/h.

El temporal ha afectado especialmente a la zona de La Ribera, donde las tormentas han avanzado rápidamente y han generado fuertes corrientes descendentes. En algunos puntos, el episodio de viento más intenso apenas ha durado unos minutos, pero ha sido suficiente para provocar importantes destrozos.

Uno de los aspectos más llamativos del episodio ha sido la rapidez con la que se han desencadenado las rachas más violentas. Los reventones húmedos se producen cuando una corriente de aire desciende con gran fuerza desde el interior de una tormenta y, al alcanzar el suelo, se extiende horizontalmente en diferentes direcciones.

Este fenómeno puede generar en cuestión de minutos rachas superiores a los 90 o 100 km/h, acompañadas de una intensa cortina de lluvia. Según la AEMET, normalmente tienen una duración de entre cinco y treinta minutos, aunque durante ese breve periodo pueden producir condiciones meteorológicas muy adversas.

En El Perelló, por ejemplo, se registraron rachas de hasta 105 km/h. Una vecina ha explicado que el episodio comenzó alrededor de las 14:00 horas y que, en cuestión de minutos, la lluvia dio paso a un viento extremadamente fuerte. El episodio más violento no llegó a durar diez minutos, pero durante ese tiempo el viento llegó a arrancar un toldo de una vivienda y a provocar la caída de objetos en el interior.

Alzira ha sido uno de los municipios más afectados por el episodio. Allí se han registrado rachas de 143 km/h, además de precipitaciones que han dejado 63,2 litros por metro cuadrado.

La fuerza del viento ha provocado la caída de numerosos árboles y ramas, así como daños en estructuras y edificios. Entre los incidentes más destacados se encuentra la afectación de la cubierta de la iglesia de Santa Catalina, además de otros desperfectos registrados en diferentes puntos del municipio.

El episodio también ha causado problemas en otras localidades de La Ribera, entre ellas Masalavés, Benimuslem, Algemesí, Sueca, Guadasuar, Cercagente, Sumacárcel y la Alcudia. Los equipos de emergencia han tenido que intervenir principalmente por árboles y ramas caídas, así como por problemas en cornisas, tejados y otras estructuras.