Hoy se prevé un cielo nuboso o cubierto en toda la provincia, con probables brumas y nieblas matinales en las zonas altas. Las lluvias débiles, a veces acompañadas de chubascos, irán remitiendo por la tarde, aunque persistirán en los litorales. Las temperaturas mínimas y máximas descenderán, excepto en el oeste de Vizcaya, donde se mantendrán estables. El viento soplará moderado del oeste en la costa y flojo variable en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvias intermitentes y aire pesado

Mientras el día se despereza en Bilbao, un manto gris cubre el cielo, que se presenta como un lienzo cargado de posibilidades de lluvia. La mañana traerá temperaturas frescas, alcanzando apenas los 17 grados, pero con una sensación térmica que puede bajar hasta los 16. El viento, suave con una brisa de 10 km/h, insinuará su presencia desde el oeste, aunque será la humedad, en su punto álgido, la que otorgue al ambiente un aire pesado y algo incómodo.

Ya por la tarde, las temperaturas subirán hasta 21 grados, aunque no sin la amenaza de aguaceros intermitentes que podrían hacer acto de presencia. En cambio, al caer la noche, el cielo mantendrá ese gris opaco y aunque la temperatura se mantenga alrededor de los 16 grados, la sensación térmica podría llegar a ser más fresca. Mientras los últimos rayos de sol se esfumen a las 21:05, la lluvia será casi segura, recordándonos que el sol, a veces, es un invitado esquivo en nuestra ciudad.

Cielo gris y lluvias constantes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, prometiendo un día marcado por la inestabilidad y la intensidad. A medida que amanece, la temperatura se sitúa en torno a los 18 grados y una sensación térmica más fresca acompañada de lluvias que, según apuntan las predicciones, serán casi constantes en las primeras horas del día.

Por la tarde, el panorama no mejora mucho, con temperaturas que apenas alcanzarán los 22 grados y alta probabilidad de precipitaciones que rondará el 95%. Además, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que sumará una sensación térmica más fría. Un recordatorio: mejor llevar paraguas y no olvidar la chaqueta si se sale a disfrutar de la jornada.

Guecho: ambiente gris y húmedo hoy

Amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y una sensación térmica que ronda los 18 grados, lo que nos adelanta un día fresco. La probabilidad de lluvia es del 100% durante la mañana, así que es mejor prepararse con el paraguas a la mano. A medida que avance la jornada, el ambiente se mantendrá húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%. La temperatura máxima llegará a los 23 grados, aunque las ráfagas de viento pueden ser un poco fuertes, alcanzando hasta 30 km/h.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuye ligeramente al 90%, el cielo seguirá nublado. La sensación térmica se mantendrá fresca. El sol saldrá a las 07:24 y se ocultará a las 21:05, brindándonos un total de más de 13 horas de luz en este día gris y húmedo. A pesar de la lluvia, no olviden disfrutar de la belleza de Guecho bajo su particular manto nuboso.

Santurce: nublado con lluvia y viento ligero

El tiempo presenta un ambiente templado y mayormente nublado a lo largo de la mañana, con algunas lluvias que podrían aparecer entre la madrugada y el mediodía. Por la tarde, el cielo continuará en condiciones similares, aunque con leves intervalos de sol. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable.

Con un día que invita a salir, es perfecto para dar un paseo y disfrutar de las pequeñas actividades cotidianas. Aunque el viento será ligero, las lluvias podrían hacer acto de presencia, así que una chaqueta ligera puede ser buena compañía para quienes decidan explorar al aire libre.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri empieza con un cielo cubierto y una sensación de frescor en el ambiente, con temperaturas que rondan los 16 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que no estaría de más llevar el paraguas a mano. A medida que avance el día, el cielo seguirá nublado y se espera que la lluvia sea persistente tanto por la mañana como por la tarde-noche, alcanzando temperaturas máximas de 23 grados. Una recomendación: opta por ropa cómoda y adecuada para el agua si planeas salir.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET