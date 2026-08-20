La AEMET confirma la tormenta perfecta en la Comunidad Valenciana: alertas por calor, lluvias y viento

La AEMET ha confirmado la tormenta perfecta este jueves 20 de agosto en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado alertas por lluvias, altas temperaturas y fuertes vientos en un día histórico en el Mediterráneo. Las autoridades han decretado una alerta naranja por fuertes lluvias en Alicante y Valencia, donde también se llegará a los 40 grados y se esperan rachas de viento hasta de 55 km/h. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y las alertas decretadas por la AEMET.

Este jueves 20 de agosto será un día histórico en la Comunidad Valenciana, en el que se ha decretado una alerta naranja por tormentas, además de dos amarillas: una por altas temperaturas que rondarán los 40 grados y otra por fuertes rachas de viento. La provincia de Valencia y el norte de Alicante serán el escenario de estos fenómenos previstos por la AEMET, que ha pedido a la ciudadanía que extremen precauciones de cara a este día.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo, especialmente en el interior norte de Alicante y gran parte de la provincia de Valencia». Esta alerta ha sido decretada a partir de las 12:00 horas y hasta las 22:00, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 40 mm. En Castellón también se ha decretado la alerta amarilla por lluvias.

Por lo que respecta a las altas temperaturas, la AEMET ha decretado la alerta amarilla en el litoral de Alicante, el de Valencia y Castellón por temperaturas que llegarán hasta los 40 grados en Castellón capital. En la provincia de Valencia se alcanzarán los 38 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana, mientras que las máximas en Alicante serán de 38 grados en Orihuela y Elche, mientras que en la capital los termómetros tocarán los 37 grados.

La AEMET también ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros que se producirán a partir de las 12:00 horas en el litoral de Alicante y Valencia, donde se esperan vientos de hasta 55 km/h de fuerza 6 a 7 y olas de hasta 3 metros.

Las alertas de la AEMET en la Comunidad Valenciana

«Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo, especialmente en el interior norte de Alicante y gran parte de la provincia de Valencia», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves 20 de agosto es la siguiente:

Intervalos nubosos. Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo, especialmente en el interior norte de Alicante y gran parte de la provincia de Valencia. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral central y norte, y en descenso o sin cambios en el resto; máximas en ascenso ligero en el litoral norte de Castellón y en descenso en el resto, ligero en el litoral sur. Viento flojo, ocasionalmente moderado, del oeste en Valencia y del sur y suroeste en Alicante y Castellón, con intervalos ocasionales del este en horas centrales en el litoral central.