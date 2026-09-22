Trump en la ONU: «Tendremos un acuerdo con Irán si no, los sumiré en el infierno»

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, participó en la Asamblea General de la ONU destacando sus acuerdos de paz, las guerras entre Rusia y Ucrania, el conflicto con Irán, las regulaciones a la inteligencia artificial y el futuro que tomarán las Naciones Unidas.

El mandatario americano empezó su discurso con la sala abarrotada, exaltando el liderazgo militar y económico y la posición en el mundo de los Estados Unidos: «Nuestra tecnología es insuperable y somos líderes en prácticamente todo».

En los primeros minutos los dedica a justificar los ataques a Irán, posicionándose al haber destruido las fuerzas de defensas e instalaciones iraníes donde supuestamente estaban construyendo armas de «destrucción masiva». Además, lanzó una advertencia si el régimen de los ayatolás ataca a otros países: «Los aniquilo, los llevo al infierno si atacan a los demás».

Por último, aseguró que llegará a un acuerdo con Irán tras realizarse las próximas elecciones de término medio en Estados Unidos el mes de noviembre.

Trump: «El acuerdo de paz llegará rápidamente»

Con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, anunció que próximamente «llegará un acuerdo rápidamente». Aseguró que están trabajando estrechamente con los presidentes Volodímir Zelenski y Vladimir Putin para revertir la situación y que llegue la paz para sus pueblos. «Creo que ocurrirá más rápido de lo que piensa la gente. Estas palabras llegan luego del ataque con drones por parte de Ucrania el domingo, donde destruyó parte de una refinería estratégica de Moscú.

Trump asegura que el régimen castrista de Cuba caerá pronto

El presidente aseguró que el régimen cubano es un Estado fallido y que Estados Unidos está trabajando firmemente para que sea derrocado y vuelva la prosperidad en la isla; confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio está llevando las negociaciones: «El régimen acabará cayendo», expresó.

Mientras decía estas palabras, la delegación cubana presente en la sala se levantó y se marchó en forma de protesta; el mandatario dejó claro que: «Está fracasando como nunca antes y el pueblo será libre».

Trump y su choque con la prensa

A su llegada, declaró a los medios, expresó su honor de participar en las Naciones Unidas y alegó que están logrando mucho para la paz del mundo. Además, entre risas, reaccionó a la presencia de la reportera Kaitlan Collins, de la cadena CNN, quien le hizo una pregunta; el mandatario le respondió: «Me sorprende que estén aquí cubriéndome». «¡Dijeron que no lo harían!».

En su discurso número seis en la Asamblea, Trump destaca los acuerdos de afirmó que el mandatario ruso Vladimir Putin debería «poner fin a la guerra»

Reunión de Delcy Rodríguez con Donald Trump

Se espera con expectación la reunión del mandatario americano con la presidenta interina del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se realizará a las 7:40 hora local de Nueva York. Será el primer encuentro entre los presidentes de ambos países desde hace años. El encuentro marcará un inédito acercamiento entre Caracas y Washington. Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, ambos países han pasado de una relación marcada por el conflicto ga estrechar lazos sobre todo de cooperación en ambitos economico y petrolero.

Trump se reunirá con una larga lista de líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Francia, el primer ministro del Reino Unido y la presidenta de Japón.