Multa de 15.000 euros y retirada del vehículo a un taxista pirata de Ibiza con exceso de pasajeros

Multa de 15.000 euros y retirada del vehículo a un taxista pirata de Ibiza con exceso, además, de pasajeros. El taxi ilegal fue localizado en zona de Juan Carlos I circulando con exceso de ocupación, al llevar más pasajeros de lo permitido en el vehículo. Al detener el vehículo, los agentes han podido comprobar que sobre el mismo constaba una orden de precinto, y que además estaba realizando en ese momento un servicio de transporte de turistas llegados en crucero.

Al entrevistar a los viajeros, se confirmó que el trayecto iba desde el puerto hasta un establecimiento hotelero de Playa den Bossa, por un importe de 50€ por el trayecto.

Se ha procedido a sancionarle por la ley de transporte (15.000 euros), además de por el reglamento de circulación (exceso de ocupantes) y el vehículo ha sido retirado con el servicio de grúa y trasladado al depósito municipal.

Ya el año pasado el Consell de Ibiza abrió 630 expedientes sancionadores, por esta causa, se inmovilizaron 162 coches que operaban de forma ilegal y se logró una recaudación récord de 710.752,95 euros en sanciones de transporte. Muchos de estos vehículos acabaron convertidos en chatarra después de completarse el procedimiento administrativo.

La prestación de servicios de transporte de viajeros sin la preceptiva licencia constituye una infracción muy grave recogida en la Ley de Transportes Terrestres de las Islas Baleares con sanciones económicas que oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros.

Entre otras actuaciones, en Ibiza destaca el operativo desplegado en el aeropuerto que el verano pasado atajó un 95% su presencia en la principal puerta de entrada a la isla.

Este operativo se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Intrusismo que el Consell de Ibiza desarrolla desde hace dos años también en el sector del transporte con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, proteger el sector legal y asegurar una competencia justa.

Este plan contempla inspecciones regulares, dispositivos especiales en momentos de máxima afluencia y la coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad.