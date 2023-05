Una taxista culpa al Govern y a Aena del aluvión de piratas en el aeropuerto de Palma. «Eran 10 y ahora son 40», afirma Reyes Pinel, que lleva nada menos que 30 años de taxista en Palma y conoce de primera mano todo lo relacionado con el siempre complicado sector del taxi.

Este año la temporada turística ha arrancado para los profesionales legales del volante haciendo frente a la competencia desleal de los transportistas piratas que captan de manera irregular a sus clientes en Son Sant Joan.

De hecho, el pasado 1 de mayo, los taxistas bloquearon durante dos horas y media el aeródromo palmesano en señal de protesta por la presunta agresión por parte de conductores pirata de microbuses a un compañero, alcanzando la semana pasada un acuerdo entre las partes, que a duras penas se cumple.

Hay taxistas que siguen denunciando que hay conductores de minibuses que captan a clientes dentro del recinto aeroportuario y los llevan hacia sus vehículos sin disponer de contrato, ni cobertura legal alguna, para hacerlo.

«Siempre ha habido pirateo en el aeropuerto, pero no como ahora», afirma Pinel. «Antes había unas diez o doce personas y ahora son más de 40» los piratas que actúan en la principal puerta de entrada a Mallorca, denuncia.

La forma de proceder de estos bucaneros del volante la explica de forma gráfica esta profesional del taxi. «Sale un cliente y se le tiran encima y le ofrecen un taxi, cosa que es ilegal porque ellos no llevan taxímetro», subraya Pinel.

Para ella, la culpa de esta situación que cada verano se vive en Son Sant Joan la tienen a partes iguales el Govern presidido por la socialista Francina Armengol y el ente público Aena que gestiona el aeropuerto.

«Si exige que vayan con contrato a recoger clientes, por qué permiten que estos señores que no tienen contrato alguno aparquen en zona de autocares, donde los que sí tienen contrato, tienen que entrar media hora o una hora antes. Esto nos hace daño a nosotros y al resto de servicios públicos de transportes que trabajan de forma legal allí».

En relación a la gestión que realiza en Son Sant Joan el gobierno autonómico de Armengol, Pinel apunta que «mandan inspectores, pero qué pasa, que en el momento que llegan, ya han desaparecido todos. Y vamos, hay un inspector un par de horas por la mañana o por la tarde».

Para Pinel la solución pasa por un acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma que preside el alcalde socialista José Hila, que se ha desentendido de cualquier problema o conflicto relacionado con el aeropuerto, Aena y Govern balear, en el que comprueben que cada persona que va a trabajar allí lleva su contrato y trabaja de forma legal.

«El Govern sólo se acuerda de nosotros cada cuatro años cuando hay elecciones. Si nosotros no pedimos nada, ellos nos ignoran. Eso sí, ahora en elecciones vienen a hacer visitas a los taxis, dicen que habrá mejoras, pero eso es agua que se lleva el río y nunca llegan. Hila, por ejemplo el otro día, estuvo en la parada del aeropuerto, haciendo un par de promesas. Sólo van a buscar votos y esta no es la solución. Cuando no hay elecciones se tienen que mover».