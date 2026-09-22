Amenaza a un vecino de Palma con un hacha porque tenía la música de su casa muy alta: «¡Te voy a cortar la cabeza!»

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español por amenazar y perseguir con un hacha al grito de «¡te voy a cortar la cabeza!» a un vecino que tenía puesta música muy alta en su casa.

Los hechos se desencadenaron durante la tarde de este pasado domingo 20 de septiembre, cuando el centro de atención telefónica del 091 recibió un aviso urgente alertando de una persecución con arma blanca en plena vía pública. Según la información recabada por las patrullas desplazadas de inmediato al lugar, la violenta disputa tuvo su origen en una discusión previa por el elevado volumen de la música en uno de los inmuebles de la zona.

La secuencia arrancó cuando un residente salió a la calle para recriminar el ruido. Con la intención de dialogar y calmar los ánimos, el afectado, quien presuntamente tenía la música alta, bajó al exterior. Sin embargo, al dar por terminada la conversación y dirigirse de nuevo a su portal, fue seguido de manera hostil por un grupo de cuatro personas.

A pesar de sus intentos por refugiarse, la víctima no logró cerrar la puerta a tiempo, permitiendo que los cuatro varones forzaran la entrada al inmueble. Fue en ese instante cuando uno de ellos, armado con un hacha, profirió las graves amenazas de muerte.

Además de la intimidación con el arma, el agredido denunció haber recibido varios golpes en el rostro por parte de los asaltantes, aunque en un primer momento no requirió asistencia sanitaria de urgencia y manifestó su firme intención de formalizar una denuncia.

Tras tomar declaración a los afectados y a un testigo presencial, los agentes desplegaron una búsqueda por el edificio hasta localizar a los sospechosos en el interior de una vivienda. Uno de los hombres coincidía plenamente con la descripción física del portador del hacha, por lo que los policías procedieron de inmediato a su detención como presunto autor del delito de amenazas.