La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La AEMET ha confirmado lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de agosto, en el que las precipitaciones serán protagonistas durante las primeras horas del día en la mayor parte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado una bajada de las temperaturas máximas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha avisado de las lluvias que se pueden producir en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de agosto después de un martes marcado por las alertas amarillas por altas temperaturas. Para el día de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado: «Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado». Es decir, se esperan lluvias a primera hora de la mañana en la mayor parte del territorio, siendo la posibilidad de un 55% en Valencia y un 65% en el litoral norte de Castellón.

«Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el litoral y prelitoral central y sur de Alicante, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto», ha dicho la AEMET en su predicción de las temperaturas que no pasarán de marcar un máximo de 35 ºC en la localidad de Orihuela, en Alicante. En la capital, la máxima será de 31 grados.

En la provincia de Valencia, la máxima será de 37 ºC en Onteniente, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana los termómetros bajarán hasta los 31 grados con mínimas de 24 durante la noche. En Castellón, las mínimas estarán en la localidad de Morella, donde bajarán hasta los 16 ºC en una noche propia del otoño.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 26 de agosto es la siguiente:

Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el litoral y prelitoral central y sur de Alicante, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo variable, tendiendo la segunda mitad del día a sureste flojo con aumentos ocasionales de intensidad.