PP y Vox disparan sus críticas al delegado de Sánchez en Baleares por su crisis con Policía y Guardia Civil revelada por OKBALEARES

La consellera balear de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia M. Estarellas, ha afirmado este martes que el Gobierno central «no está al lado» de las necesidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares y ha insistido en que faltan medios y recursos.

Estarellas, en el pleno del Parlament, ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha alertado de la «mala relación» entre el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En lugar de defenderlos, los pone a los pies de los caballos. Tiene la potestas, pero no la autoritas. Se merecen que les mande alguien con más dignidad», ha afirmado.

La consellera, por su parte, ha mostrado la preocupación del Govern y de su departamento por las diferencias entre el delegado del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. «El Gobierno de España no está al lado de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Faltan medios y personal», ha concluido.

Estarellas, además, ha reivindicado las iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para la fidelización de los profesionales.

Y es que Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Baleares, afronta uno de los momentos más delicados de su trayectoria política. Su anunciada salida de la Delegación del Gobierno, su intención de regresar a Calvià como candidato del PSIB-PSOE y el creciente malestar expresado desde sectores relacionados con la Policía Nacional y la Guardia Civil han situado al político socialista en el centro de una importante tormenta política.

La sensación entre sus críticos es clara: Rodríguez tiene por delante un complicado final de etapa y una difícil tarea si pretende recuperar la confianza de determinados sectores que cuestionan abiertamente su gestión. Hace meses anunció su intención de abandonar la Delegación del Gobierno en Baleares para iniciar una nueva aventura política como candidato socialista a la Alcaldía de Calvià, un regreso que no estará exento de polémica después del resultado obtenido en los anteriores comicios municipales.